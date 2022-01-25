Німеччина стала четвертою країною, яка разом зі США, Великою Британією та Австралією, має намір вивезти з України частину співробітників своїх посольств та членів їхніх сімей. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, зауваживши, що на території України розташовані 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.
“Станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія та Німеччина. Решта держав, ЄС, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку”, — йдеться у коментарі МЗС, оприлюдненому на сайті відомства.
Українські дипломати зауважили, що такої позиції дотримуються і ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах нашої держави, які межують з територією РФ. І це важливо, наголошують у МЗС.
“Висловлюємо вдячність нашим міжнародним партнерам, які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів. Це — справжній прояв солідарності з Україною”, — додали в українському зовнішньополітичному відомстві.
Що відомо
- На тлі напруження на російсько-українському кордоні Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс поки не ухвалювали рішення про евакуацію своїх дипломатичних представників з України. Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив 24 січня, що Брюссель поки "не має конкретних причин" для евакуації дипломатичного персоналу з Києва і таке рішення поки не ухвалене.
- Уряд Австралії проводить евакуацію сімей працівників дипломатичної місії в Києві. Австралія також закликає своїх громадян залишити Україну.
- 24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США та наказав виїхати членам родин (“обов’язковий від’їзд”) державних службовців США з посольства у Києві. Про це повідомляється на сайті Посольства США в Україні.
- Велика Британія оголосила про тимчасове скорочення персоналу посольства в Україні.
- Польща та Латвія наразі не планують евакуацію дипломатів з України.
- Станом на 24 січня в Україні не спостерігалось активного виїзду співробітників дипломатичних установ інших держав. Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
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