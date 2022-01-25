Німеччина стала четвертою країною, яка разом зі США, Великою Британією та Австралією, має намір вивезти з України частину співробітників своїх посольств та членів їхніх сімей. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, зауваживши, що на території України розташовані 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.

“Станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія та Німеччина. Решта держав, ЄС, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку”, — йдеться у коментарі МЗС, оприлюдненому на сайті відомства.

Українські дипломати зауважили, що такої позиції дотримуються і ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах нашої держави, які межують з територією РФ. І це важливо, наголошують у МЗС.

“Висловлюємо вдячність нашим міжнародним партнерам, які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів. Це — справжній прояв солідарності з Україною”, — додали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Що відомо

На тлі напруження на російсько-українському кордоні Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс поки не ухвалювали рішення про евакуацію своїх дипломатичних представників з України. Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив 24 січня, що Брюссель поки "не має конкретних причин" для евакуації дипломатичного персоналу з Києва і таке рішення поки не ухвалене.

Уряд Австралії проводить евакуацію сімей працівників дипломатичної місії в Києві. Австралія також закликає своїх громадян залишити Україну.

24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США та наказав виїхати членам родин (“обов’язковий від’їзд”) державних службовців США з посольства у Києві. Про це повідомляється на сайті Посольства США в Україні.

Велика Британія оголосила про тимчасове скорочення персоналу посольства в Україні.

Польща та Латвія наразі не планують евакуацію дипломатів з України.

Станом на 24 січня в Україні не спостерігалось активного виїзду співробітників дипломатичних установ інших держав. Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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