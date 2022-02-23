До України прибула військова допомога з Латвії

Увечері 23 лютого в Україні приземлився літак із партією військової допомоги з Латвії. Про це повідомив у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

За словами міністра, до латвійської допомоги входять зенітно-ракетні комплекси Stinger, боєприпаси та "інші важливі речі".

"Дякуємо нашим близьким друзям і партнерам!.. Увесь світ розуміє, що безпека Європи залежить від посилення оборони України", — зазначив Резніков.

"Нашим моральним обов'язком є допомога вам для захисту ваших сімей, свободи та честі. Ще сподіваюсь, що потреби використовувати наш подарунок не буде, але якщо вона виникне — не вагайтесь і отримуйте результат", — прокоментував міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Раніше 23 лютого до України прибула друга партія летальної військової допомоги від Канади.

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