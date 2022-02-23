Євросоюз офіційно запровадив санкції проти 351 депутата Держдуми Росії, які проголосував за визнання самоназваних "ДНР" та "ЛНР". Також ЄС запровадив санкції проти 27 фізичних та юридичних осіб Росії.
ЄС просить відкликати рішення про визнання самоназваних республік.
Рішення опубліковане на сайті ЄС.
"Дії РФ є незаконними та неприйнятними. Росія порушує міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України, власні міжнародні зобов’язання Росії та є подальшою ескалацією кризи", — заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Раніше повідомлялось, що офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов потрапили до санкційного списку ЄС.
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Хто ще запровадив санкції проти Росії за рішення щодо "Л/ДНР"
22 лютого президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти РФ через визнання нею так званих "Л/ДНР". Обмеження стосуються російського суверенного боргу, двох банківських установ та представників російських еліт та їхніх сімей. У Росії пообіцяли відреагувати на них "вивірено і відчутно, не обов'язково симетрично".
Окремо санкції запровадили Велика Британія, Японія, Австралія та Канада.
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Польща може вдатися на заборону в’їзду для російських громадян на польську територію, заявив президент Польщі Анджей Дуда.
А Верховна Рада 23 лютого підтримала звернення до Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії, які ініціювали визнання “Л/ДНР”.
Що відомо
- Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил РФ за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових РФ у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
- США та Британія запровадили санкції проти Росії після рішення про визнання "Л/ДНР".
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