Євросоюз офіційно запровадив санкції проти 351 депутата Держдуми Росії, які проголосував за визнання самоназваних "ДНР" та "ЛНР". Також ЄС запровадив санкції проти 27 фізичних та юридичних осіб Росії.

ЄС просить відкликати рішення про визнання самоназваних республік.

Рішення опубліковане на сайті ЄС.

"Дії РФ є незаконними та неприйнятними. Росія порушує міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України, власні міжнародні зобов’язання Росії та є подальшою ескалацією кризи", — заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Раніше повідомлялось, що офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов потрапили до санкційного списку ЄС.

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Хто ще запровадив санкції проти Росії за рішення щодо "Л/ДНР"

22 лютого президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти РФ через визнання нею так званих "Л/ДНР". Обмеження стосуються російського суверенного боргу, двох банківських установ та представників російських еліт та їхніх сімей. У Росії пообіцяли відреагувати на них "вивірено і відчутно, не обов'язково симетрично".

Окремо санкції запровадили Велика Британія, Японія, Австралія та Канада.

Польща може вдатися на заборону в’їзду для російських громадян на польську територію, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

А Верховна Рада 23 лютого підтримала звернення до Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії, які ініціювали визнання “Л/ДНР”.

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