США вводять санкції проти оператора "Північного потоку-2"

Президент США Джо Байден 23 лютого підписав указ про запровадження санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" — Nord Stream 2 AG. Про це повідомляє Білий дім.

"Сьогодні я розпорядився, щоб моя адміністрація наклала санкції на Nord Stream 2 AG та її корпоративних представників. Ці кроки є черговою складовою нашого початкового пакету санкцій у відповідь на агресію РФ проти України", — йдеться в повідомленні.

Байден підкреслив, що ухвалив рішення про санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" в тісній співпраці з Німеччиною після консультацій із канцлером Олафом Шольцем.

"Своїми діями Путін надав світові більш ніж достатній стимул відмовитися від російського газу на користь інших енергоносіїв. Дякую панові Шольцу за тісне співробітництво та бажання притягти Росію до відповідальності за її дії", — зазначив президент США.

Наразі подробиці санкцій не оголошуються.

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