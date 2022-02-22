"Угод більше не існує": Путін визнав крах Мінських домовленостей

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Мінські угоди припинили своє існування через визнання Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Про це Путін заявив під час пресконференції 22 лютого, який транслював російський телеканал РБК.

"Мінських угод не існує, чого ж їх виконувати, якщо ми визнали ці утворення (так звані "ДНР" і "ЛНР" — ред.), — зазначив Путін.

При цьому російський президент звинуватив у зриві угод Україну.

"Зусиллями нинішньої київської влади Мінські домовленості були зведені до нуля, вони були вбиті задовго до визнання Росією "ДНР" і "ЛНР", — заявив він.

При цьому Путін також заявив, що Росія визнала кордони "ЛДНР" у межах Донецької та Луганської адміністративних областей.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться найближчими днями. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.

Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

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