До України прибула друга партія летальної військової допомоги від Канади. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

“Наші Збройні сили Канади здійснили другу доставку летальної військової допомоги для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії в суверенну державу є абсолютно неприйнятним, і ми й надалі будемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет і незалежність”, — написала Ананд.

Що відомо

В Україну 19 лютого прибув черговий літак з військовою допомогою від Канади. Зокрема, він привіз гвинтівки та автомати з оптичними прицілами.

На початку лютого Канада відправила до України транспортний літак з партією нелетального озброєння. У Міноборони Канади заявили про намір виділити на підтримку України 340 мільйонів доларів, а також розширити військову навчальну місію Unifier в Україні. Своєю чергою прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що його країна надасть Україні кредит у розмірі 500 мільйонів доларів, а також летальне озброєння та боєприпаси на майже 8 мільйонів доларів.

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