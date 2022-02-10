ЗРК Stinger та військові інструктори. Литва пообіцяла розширити допомогу Україні

Литва збільшить надання військової допомоги Україні, зокрема, розширить штат інструкторів та надасть зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Про це заявила прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Ми збільшуємо кількість військових інструкторів в Україні та надаватимемо Україні додаткове озброєння та військове обладнання. Я повідомила пану прем'єр-міністру (Денису Шмигалю — ред.), що незабаром найближчими днями в Україну надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger", — повідомила вона.

Шимоніте висловила сподівання, що Україні не доведеться ними скористатися.

Окрім того, прем’єрка Литви подякувала Україні за допомогу під час міграційної кризи на кордоні Євросоюзу та Білорусі.

"Я дуже вдячна Україні, українському уряду і особисто прем’єру Шмигалю за те, що Україна опинилася серед перших партнерів, які простягнули руку допомоги Литві, коли моя країна опинилася на передньому краї гібридної агресії пана Лукашенка проти ЄС з використанням мігрантів, Україна запропонувала і доставила вкрай потрібну нам в той момент партію колючого дроту для того, щоб захистити цілісність шенгенських кордонів", — зазначила вона.

Шимоніте наголосила, що нині Україна захищає не лише власну територіальну цілісність та суверенітет, але й стоїть на захисті безпеки усієї Європи.

Що відомо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що протягом останніх місяців Україна отримала від країн Заходу фінансову допомогу на суму понад 1,5 мільярда доларів та більш як тисячу тонн озброєнь.

9 лютого в Україну прибули британський та два американських літаки з військовою допомогою.

5 лютого до Києва прибув восьмий за рахунком літак з військовою допомогою від США із майже 90 тоннами озброєння на борту.

Канада відправила до України транспортний літак з нелетальним озброєнням.

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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