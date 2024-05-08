Завтра в Україну прийде антициклон Thomas. Синоптикиня розповіла про що йдеться

Погода в Україні завтра, 9 травня, визначатиметься західним антициклоном, який називається Thomas. Він визначатиме суху сонячну погоду на значній частині Європейського континенту.

Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, західний антициклон на ім'я Thomas — масштабна область високого атмосферного тиску.

"Проте ясна погода вночі дозволить арктичній повітряній масі доїхати до України та вистудити повітря та навіть підстилаючу поверхню до заморозків. Лише південна частина, Закарпаття та прикарпатські області уникнути заморозків", — йдеться удописі синоптикині.

Завтра вдень максимальна температура повітря становитиме +11 — +17 градусів, на північному сході подекуди +9 — +11 градусів, у південній частині та в західних областях +15 — +20 градусів, на Закарпатті до +22 градусів.

У Києві 9 травня очікується свіжа, ясна погода без опадів. Вночі температура повітря сягатиме +2 — +5 градусів, на околицях заморозки, вдень також не дуже тепло: +11 — +12 градусів.

Водночас вночі 10 травня заморозки ще протримаються на сході, півночі та в центрі України, а вже 11 числа вони припиняються.

Напередодні Служба з питань зміни клімату ім. Коперника (C3S) оприлюднила показники, згідно з якими, квітень 2024 року у світі був найспекотнішим за всю історію спостережень.