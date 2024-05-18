Наслідки подвійного удару "Іскандерами" по Черкаській Лозовій на Харківщині

Внаслідок ударів по базі відпочинку Черкаської Лозової Малоданилівської громади загинули п'ятеро людей, ще 16 — зазнали поранень. Серед загиблих — вагітна на сьомому місяці, серед поранених — восьмирічна дитина, фельдшер та поліцейський.

З п'ятьох загиблих нині ідентифікували трьох за документами, повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Місцевість заросла, тому ми всю територію бази розбили на квадрати і разом з ДСНС перевіряємо, щоб не було такого, що виявляться ще загиблі. Наприклад, один із загиблих загинув на відстані 100 метрів від бази, він ловив рибу — пряме влучання уламка в серце", — каже Болвінов.

Росія завдала подвійного удару: другий був за 15-20 хвилин після першого.

"Два удари майже в одне й те саме місце по території бази. На момент удару тут були лише мешканці міста, які відпочивали. За час повномасштабного вторгнення військових тут ніколи не було", — розповів Сергій Болвінов.

У 70-річної жительки Черкаської Лозової Валентини Вєцкур внаслідок удару РФ 19 травня загинув чоловік, 74-річний Микола, сама жінка зазнала поранень.

"Коля пішов. Каже, піду прогуляюся. Кажу, прогуляйся. А що ж, кожен день тут ходить. І нічого не було. Собачку маленьку взяли. І лишився там. Воно як влучання і вікна повідкривалися. Почала чоловіку телефонувати, де він є. А телефон поза зоною доступу. Вийшла сюди і тільки до хвіртки дійшла, як вдруге влучило. І скло посипалося, уламком мені голову зачепило. Все в крові. Собаку вбило. А тоді пішла на базу відпочинку чоловіка шукати. І вже відшукали його в воді і собачка біля нього", — говорить Валентина.

Будинок жінки пошкоджений, чотирьох її сусідів шпиталізували з пораненнями.

"Я їх проклинаю! Що ми їм зробили? Тут військових не було. Сусідів чотирьох забрали до лікарні! Сусідці одній груди відірвало, у іншого ноги в дірках, третьому теж в ногу… І не знаю, чи довезли до лікарні ту, якій груди відірвало. На базі відпочинку люди відпочивали, закричали, з дітьми відпочивали", — розповідає Валентина Вєцкур.