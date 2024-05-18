19 травня — 816 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- В Україні набув чинності закон про мобілізацію — що змінилось.
- В ніч з 18 на 19 травня Сили оборони України знищили морський тральщик Чорноморського флоту РФ проєкту 266-М "Ковровец", який перебував в окупованому Криму.
- Зенітники 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
- 19 травня відключень світла за графіками не планується, можливі аварійні обмеження у Полтавській та Харківській областях.
236 вибухів. Армія РФ обстріляла 13 громад Сумщини: що відомо
Протягом 19 травня російська армія здійснила 43 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 236 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська громади.
Які деталі
- Краснопільська громада: били з мінометів (8 вибухів) та артилерії (2 вибухи).
- Білопільська громада: атакували FPV дронами (3 вибухи). Також був гранатометний обстріл АГС (5 вибухів) та обстріли зі ствольної артилерії (16 вибухів).
- Свеська громада: 4 міни скинули російські військові на територію громади.
- Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (27 вибухів). Також завдано удар FPV дронами (2 вибухи).
- Великописарівська громада: були гранатометні обстріли (35 вибухів), з мінометів (27 вибухів), артилерії (3 вибухи), скидання з безпілотника боєприпасів (2 вибухи), здійснення удару FPV дроном (1 вибух).
- Хотінська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (25 вибухів). Внаслідок обстрілу поранення отримав 64-річний чоловік. Його ушпиталили.
- Юнаківська громада: вдарили з артилерії (22 вибухи) та мінометів (4 вибухи).
- Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів).
- Глухівська громада: дві міни скинули російські військові.
- Середино-Будська громада: були артилерійські обстріли (13 вибухів) та обстріл з мінометів (4 вибухи).
- Дружбівська громада: били з артилерії (8 вибухів).
- Новослобідська громада: 10 мін скинула армія РФ на територію громади.
- Шалигинська громада: здійснено мінометні обстріли (11 вибухів).
Унаслідок обстрілів Вовчанська загинула людина, троє поранені
Унаслідок обстрілів Вовчанська Харківської області загинув 63-річний чоловік, ще троє осіб дістали поранення.
Про це у Телеграмі повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"19 травня близько 3:30 через російський удар по м. Вовчанськ загинув 63-річний чоловік. Також сьогодні через обстріли з боку ЗС у Вовчанську отримали поранення ще троє чоловіків", — ідеться в повідомленні.
У місті та населених пунктах громади знищено житлові будинки, лікарні та інші об’єкти цивільні інфраструктури. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), додали у прокуратурі.
У Севастополі носій "Калібрів", імовірно, затонув після удару ATACMS - ЗМІ
У тимчасово окупованому Севастополі під ракетний удар, імовірно, потрапив корабель ВМФ Росії «Циклон», який є носієм «Калібрів».
Про це повідомляє Телеграм-канал «Крымский ветер" із посиланням на свою моніторингову групу.
Сьогодні біля Курячої пристані, поряд з якою було завдано ракетного удару, знаходився корабель завдовжки 70-75 метрів, повідомляє моніторингова група… Після обіду корабля тут уже не було", — ідеться в повідомленні.
Видання припускає, що під удар потрапив саме малиц ракетний катер "Циклон". Це судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".
У Фінляндії анонсували законопроєкт про блокування в’їзду для мігрантів з території РФ
Наступного тижня Фінляндія запропонує зміни до національного законодавства, що дозволить прикордонникам блокувати в’їзд мігрантів з території РФ.
Рішення анонсував прем'єр-міністр країни Петтері Орпо, повідомляє Reuters.
Він заявив, що наступного тижня відповідна пропозиція буде передана до парламенту, де її передадуть на розгляд конституційного комітету. Для її схвалення знадобиться п’ять шостих голосів, поданих у парламенті.
"Оскільки це явище (міграційний тиск на кордони ЄС — ред.) знаходиться в руках Росії — хто, звідки і коли приходить до кордону Фінляндії — ми не можемо цього допустити. Тому ми повинні посилити наше законодавство", — сказав Орпо.
Запропонований законопроєкт дозволить прикордонним службам блокувати перетин кордону з території РФ, за потреби — із застосуванням сили. Але це не буде стосуватися дітей та людей з обмеженими можливостями, чиї заяви про притулок Фінляндія продовжуватиме приймати.
На Харківщині 20 травня оголосили днем жалоби
На Харківщині 20 травня оголосили днем жалоби за загиблими у Куп’янській та Малоданилівській громадах.
Про це у Телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
"Завтра, 20 травня, у Харківській області день жалоби. Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей", - зазначив Синєгубов.
Він нагадав, що серед загиблих — вагітна жінка.
Держдеп підтвердив намір конфіскувати російські активи у США на користь України
У Державному департаменті заявили про намір скористатися нещодавно ухваленим законом для конфіскації російських активів у США на користь України.
Про це повідомляється на сторінці Держдепу у соцмережі X.
"Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в США, і ми маємо намір цим скористатися. Ми працюємо з партнерами з "Групи семи", щоб забезпечити використання заморожених суверенних активів РФ для компенсації шкоди, яку Путін продовжує завдавати Україні", — йдеться у дописі.
У парламенті Франції закликають дозволити Україні бити по території РФ
Голова комітету у закордонних справах парламенту Франції Жан-Луї Бурланж закликав Париж зняти табу на удари України французькою зброєю по території Росії.
Як повідомляє Le Figarо Бурланж написав листа до французького керівництва, в якому закликав відмовитися від "стриманості та ухвалити рішення" за прикладом Британії, яка дозволила українським військам бити її зброєю по Росії.
"Час, здається, настав... Право на самооборону виключає право на прихисток на території агресора", — написав політик.
Він наголосив, що зміна доктрини буде повністю законною, адже покладе край асиметрії між агресором та жертвою.
Водночас Бурланж зазначив що ані Франція, ані інші західні партнери України не бажають вступати у війну з РФ.
"Тому йдеться не про те, щоб вони втрутилися в театр воєнних дій, а про те, щоб зняти невиправдане табу", — написав він у своєму листі.
Сирський доповів Зеленському про зміцннення позицій на Харківщині
Сили оборони України зміцнили позиції в Харківській області.
Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський
"Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага всім районам бойових дій – усій лінії захисту. Була доповідь Головкома – генерал Сирський якраз на передовій, безпосередньо в наших бойових бригадах. Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині", – зазначив він.
Президент також відзначив ефективне знищення російських військових на донецьких напрямках, зокрема в районі Часового Яру.
"Власне, окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини", – сказав Зеленський.
Російські військові чотири рази за день обстріляли Курахове на Донеччині
19 травня російська армія чотири рази за день обстріляла місто Курахове у Донецькій області. Внаслідок цих обстрілів травмованих на загиблих немає.
Про це Суспільне Донбас телефоном розповів начальник Курахівської МВА Роман Падун.
"Близько 16 години армія РФ обстріляла приватний сектор місто з артилерії. Ми уточнюємо інформацію щодо руйнувань у місті внаслідок всіх атак", — уточнив Роман Падун.
За його словами, у місті Курахове залишаються близько чотирьох тисяч жителів, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у населеному пункті проживала 21 тисяча людей.
Британія передасть Україні 100 ракет для ППО у травні
Про це повідомив міністр оборони Грант Шаппс, передає The Sun.
Він зазначив, що союзники повинні прискорити надання Україні військової допомоги на тлі наступальних дій Росії у Харківській області. За його словами, події у Харківській області повинні стати "тривожним дзвінком" для Заходу.
"Події минулого тижня повинні послужити тривожним дзвінком для Заходу. Теплих слів недостатньо. Кожна нація, яка цінує свою свободу, повинна якнайшвидше зробити все можливе, щоб Збройні Сили України змогли відбити незаконне вторгнення", — заявив міністр.
З початку цього місяця Сполучене Королівство відправило 80 ракет протиповітряної оборони, а ще 20 мають бути поставлені до червня.
Було доставлено понад 30 палет деталей, включаючи протимінне обладнання, і понад мільйон патронів.
Британія також надіслала 20 броньованих машин-амфібій Viking і понад 4000 одиниць військового одягу.
Міністр оборони додав: "Цей уряд зміг збільшити нашу допомогу Україні до 3 мільярдів фунтів цього року".
Військові РФ обстріляли Тягинку на Херсонщині: поранена жінка
Вдень 19 травня російські військові обстріляли Тягинку Бериславського району Херсонської області.
Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Повідомляється, що внаслідок атаки поранення отримала 46-річна місцева жителька. У жінки діагностували вибухову травму, поранення плеча та контузію. Її доправили до лікарні.
Без вступу України до НАТО неможливо гарантувати післявоєнну безпеку — Джемілєв
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що неможливо гарантувати післявоєнну систему безпеки без вступу України до НАТО.
Про це він розповів в інтерв'ю "Крим.Реалії".
Відповідаючи на запитання, до чого готуватися наступним поколінням в Україні та, зокрема, в Криму, він зазначив, що багато залежить від того, чим закінчиться війна.
"Потрібно говорити про післявоєнну систему безпеки. Обов'язково необхідно нам досягти вступу України до НАТО. Без цього ми гарантувати свою безпеку не можемо. Але найкращий, звісно, сценарій – коли російська армія буде розгромлена, путінський режим капітулює і буде судовий процес над ними. Тоді це може на багато років гарантувати мир у Європі", — наголосив Джемілєв.
Також він розповів, що після закінчення війні не можна робити Крим демілітаризованою зоною.
"Ми мали багато розмов, яким буде Крим після закінчення війни. Ще до повномасштабного вторгнення говорили, що він буде чисто курортною зоною, демілітаризованою. Я казав: не поспішайте, у нас такий сусід! Швидше за все, там буде потужний Чорноморський флот України. І, дай Боже, якщо ми вступимо до НАТО, там буде база НАТО. Тому в якому стані будуть наші Збройні сили, багато в чому залежатиме від розстановки сил, тих загроз, які стоять перед Україною. Ми не можемо роззброюватися перед сусідом, який озброєний до зубів та ще й має око на наші території", — підсумував Джемілєв.
"Укренерго" вводить графіки відключень світла на 20 травня
Увечері 20 травня по всій Україні діятимуть графіки відключень світла.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Війська РФ атакували три райони Дніпропетровщини: поранено жінку
Протягом дня, 19 травня, російська армія вдарила по трьох районах Дніпропетровщини — Нікопольському, Криворізькому та Новомосковському.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Нікопольщина
По Нікопольщині били 16 разів. Двічі обстріляли з артилерії та застосували майже півтора десятка дронів-камікадзе. Під ударами були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.
Поранено 55-річну жінку. Їй надали необхідну допомогу. Вона лікуватиметься вдома.
Пошкоджені промислове підприємство, декілька інфраструктурних об’єктів, житлова пʼятиповерхівка.
Криворіжжя
Також війська РФ вдарили з артилерії по Зеленодольській громаді на Криворіжжі. Також скерували туди ракету. Уламки впали в одному з населених пунктів. Людей не зачепило. Наслідки уточнюють.
Новомосковський район
Надвечір армія РФ випустила ракету по Новомосковському району. Її збили сили ППО. Через падіння уламків сталася пожежа, яка загасили рятувальники. Загиблих та поранених немає.
В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного
Повітряна тривога по всій Україну
Удари по Черкаській Лозовій: поранення дістали щонайменше 27 людей
Кількість поранених внаслідок ударів по Черкаській Лозовій зросла майже вдвічі: за даними прокуратури, поранення дістали щонайменше 27 людей. Серед них двоє працівників поліції.
"Доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія завдала ракетних ударів, досі невідома. Встановлено, що під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу", — зазначили в повідомленні.
Станом на 17:00 відомо про шістьох загиблих внаслідок влучань по базі відпочинку
Армія РФ обстріляла керованими авіабомбами Північне на Донеччині — поранені двоє людей
Зранку, 19 травня, російська армія обстріляла, ймовірно, двома керованими авіабомбами "КАБ-250" селище Північне на Донеччині. Внаслідок обстрілу поранені 49-річний та 77-річна місцеві жителі.
Про це телефоном Суспільне Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"Жінка на момент російського удару перебувала на вулиці, а чоловік в автомобілі. Також пошкоджені житлові будинки й автомобіль", — уточнила речниця обласної прокуратури.
За даними Анастасії Мєдвєдєвої, прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.
Від початку доби відбулося 90 боєзіткнень, деякі з атак РФ тривають досі — Генштаб
Протягом поточної доби на фронті відбулося понад 90 бойових зіткнень.Ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою Силами оборони.
Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ.
Російські окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Сопич, Нова Гута та Іскрисківщина Сумської області. Українські захисники тримають зайняті позиції, б’ють росіян та знищують їхню техніку.
На Харківському напрямку активність військ РФ дещо сповільнилася. На зараз відбулося вісім бойових зіткнень. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ біля Вовчанська, Стариці, Липців. "Українські воїни достатньо впевнено утримують свої позиції, завдають російським військам відчутних втрат та здійснюють власні контратакувальні дії", — зазначили у Генштабі.
На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили п’ять атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки, ще дві тривають.
Жорсткі бої точаться на Сіверському напрямку. В районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбулося 21 бойове зіткнення. Ще одне триває. Наші воїни наявними засобами задушують наступальний потенціал росіян та подекуди контратакують.
На Краматорському напрямку війська РФ провели 13 атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Одне бойове зіткнення ще триває.
На Покровському напрямку окупанти 23 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сєверного, Уманського Нетайлового. Десять зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.
Армія РФ удвічі наростила кількість атак на Курахівському напрямку. Кількість бойових дій збільшилась з п’яти до десяти. Ще одне на даний час триває.
На Придніпровському напрямку росіяни чотири рази безуспішно штурмували українські позиції поблизу Кринок. Наразі українські воїни відбивають п’яту атаку.
На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.
Українські підрозділи продовжують підтримувати можливість маневрувати своїми силами та засобами, поповнювати резерви та забезпечувати логістику. Це дозволяє не тільки налагодити оборону рубежів, а й на окремих ділянках контратакувати росіян та досягати певного успіху.
Пошуковий загін "Плацдарм" отримав наземний дрон: як ним евакуюють тіла загиблих військових на Донеччині
Наземний дрон українського виробництва купили благодійники для пошукового загону "Плацдарм". Загін займається наразі евакуацією тіл загиблих на території Донеччини. Як нова техніка допомагає в роботі пошуковцям — репортаж.
Окупанти в Криму перевіряють особисті дані на блокпостах через спеціальне програмне забезпечення — Жовта стрічка
Окупаційні силовики в Криму перевіряють особисті дані на блокпостах через спеціальне програмне забезпечення.
Про це активісти руху "Жовтра стрічка" повідомили у Telegram-каналі.
Зазначається, що окупаційні силовики застосовують спеціальні програми, завдяки яким можуть скачувати всі листування та дані з телефонів.
"Представники ДПС разом з ФСБ перевіряють на блок-постах автомобілі, а також телефони, з метою пошуку проукраїнсько налаштованого населення. У представників силових структур наявні спеціальні програми, які можуть скачувати усі переписки та дані з телефонів", — йдеться у повідомленні.
На Дніпропетровщині енергетики за добу повернули світло в будинки понад 1,6 тисячі родин після обстрілів
Протягом минулої доби, 18 травня, енергетики Дніпропетровщини відновили живлення у будинках понад 1,6 тисячі родин, що буди знеструмлені через російські обстріли.
Про це сказано у пресрелізі компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі", який отримало Суспільне.
"Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла. Аварійні бригади лагодять пошкоджені ворогом лінії та обладнання та роблять усе можливе для того, аби повернути світло в найкоротші терміни. Роботи проводять, щойно отримують дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та ЗСУ", — сказано у повідомленні.
Загалом протягом минулої доби фахівці відновили роботу електромереж для 1 622 родин.
Глава Міноборони Британії назвав РФ та Китай "прямою загрозою"
Росія та Китай є прямою загрозою демократичним принципам. Британія стурбована тісними відносинами між Москвою та Пекіном.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс в інтерв'ю Sky News.
Він зазначив, що очільник Кремля Володимир Путін "буквально вбиває своїх опонентів", а китайський лідер Сі Цзіньпін "не поділяє наші цінності свободи та демократії".
"Отже, якщо у нас така ситуація, і вони (Путін та Сі Цзіньпін, - ред.) намагаються поширити свою систему на решту світу, ми повинні зрозуміти та розплющити очі, що це пряма загроза нашому способу життя", — заявив Шаппс.
Глава Міноборони Великої Британії нагадав про зв’язки Росії з Іраном і Північною Кореєю, як подібний ризик.
"Це не добре для тих із нас, хто любить демократію", — сказав він.
Прикордонники показали збиття дронів над Одеською областю під час шестигодинної атаки РФ
Українські прикордонники збили три російські дрони над Одеською областю 19 травня. Атака РФ по Україні тривала шість годин.
Про це повідомляє ДПСУ.
"Цієі ночі ворог понад шість годин поспіль тероризував нашу країну "шахедами", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, на світанку мобільна вогнева група Одеського прикордонного загону знищила три дрони-камікадзе, які наближалися до узбережжя.
У Британії закликають ФРН дати Україні далекобійні ракети і дозволити бити по Криму
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав Німеччину надати Україні далекобійну зброю і дозволити застосовувати її для ударів по території окупованого Криму.
Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.
Шаппс наголосив, що Британія вважає Крим невіддільною частиною України, і "той факт, що його захопив Путін у 2014 році, цього не змінює".
"Я хотів би бачити, як всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу", — сказав він.
Міністр нагадав, що Британія першою передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і дозволила застосовувати її для ударів по Криму.
2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відвідав Київ і пообіцяв Україні три млрд фунтів (3.74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.
Російська армія обстріляла Хотінську громаду на Сумщині: поранено людину
19 травня близько 10:00 армія РФ з мінометів обстріляла цивільну інфраструктуру Хотінської громади Сумського району. Внаслідок атаки поранено 64-річного чоловіка.
Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.
За даними прокуратури, через обстріл Хотінської громади уламкові поранення отримав 64-річний чоловік. Його ушпиталили.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни.
Партизани зафіксували переміщення техніки росіян у Маріуполі
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни переміщують військову техніку з місця на місце, щоб уникнути ударів Сил оборони України.
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Телеграмі.
"Агенти "АТЕШ" повідомляють, що війська РФ почали переміщувати свої підрозділи разом із технікою містом і навіть в інші населені пункти, щоб уникнути ударів з боку Сил оборони України. Окупанти передислокуються у місця скупчення людей для своєї ж безпеки і ставлять техніку поряд з житловими кварталами та інфраструктурою, щоб надалі звинуватити Україну в ударах по житлових кварталах", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що АТЕШ продовжує співпрацювати із спротивом Маріуполя.
РФ обстріляла артилерією села Куп'янського району: відомо про п'ятьох загиблих
П'ятеро людей загинули, дев'ятеро — зазнали поранень внаслідок обстрілів Новоосинового та Ківшарівки Куп'янського району Харківщини 19 травня.
Про це повідомили в поліції.
Російські військові, попередньо, вдарила по селах з РСЗВ "Ураган".
Загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років. Поранені п'ятеро чоловіків та четверо жінок, зазначили у поліції.
Зеленський показав наслідки удару РФ по базі відпочинку на харківщині і закликав дати Patriot
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих і поранених через ракетний удар по цивільному об'єкту у Харківському районі.
Про це він написав у Фейсбуці.
"Лише сьогодні й лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини 16 людей постраждали, п’ять – загинули. Мої співчуття рідним і близьким", — написав Зеленський.
Він наголосив, що єдиним способом Росії продовжувати агресію є ракети, бомби, артилерія.
"Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два "Петріоти" для Харкова принципово змінять ситуацію", — зазначив президент.
За його словами, системи ППО для інших українських міст і достатній обсяг підтримки для воїнів на передовій "забезпечать програш російського терору".
"Дякую всім лідерам та державам, які це розуміють і діють дійсно рішуче, щоб наблизити справедливе завершення війни та відповідальність терористів", — додав Зеленський.
П'ятеро людей загинули, дев'ятеро — зазнали поранень внаслідок обстрілів Новоосинового та Ківшарівки Куп'янського району Харківщини
П'ятеро людей загинули, дев'ятеро — зазнали поранень внаслідок обстрілів Новоосинового та Ківшарівки Куп'янського району Харківщини, повідомили уточнені дані у поліції. Російські військові, попередньо, вдарили по селах з РСЗВ "Ураган". Загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років. Поранені п'ятеро чоловіків та четверо жінок
Наслідки подвійного удару "Іскандерами" по Черкаській Лозовій на Харківщині
Внаслідок ударів по базі відпочинку Черкаської Лозової Малоданилівської громади загинули п'ятеро людей, ще 16 — зазнали поранень. Серед загиблих — вагітна на сьомому місяці, серед поранених — восьмирічна дитина, фельдшер та поліцейський.
З п'ятьох загиблих нині ідентифікували трьох за документами, повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Місцевість заросла, тому ми всю територію бази розбили на квадрати і разом з ДСНС перевіряємо, щоб не було такого, що виявляться ще загиблі. Наприклад, один із загиблих загинув на відстані 100 метрів від бази, він ловив рибу — пряме влучання уламка в серце", — каже Болвінов.
Росія завдала подвійного удару: другий був за 15-20 хвилин після першого.
"Два удари майже в одне й те саме місце по території бази. На момент удару тут були лише мешканці міста, які відпочивали. За час повномасштабного вторгнення військових тут ніколи не було", — розповів Сергій Болвінов.
У 70-річної жительки Черкаської Лозової Валентини Вєцкур внаслідок удару РФ 19 травня загинув чоловік, 74-річний Микола, сама жінка зазнала поранень.
"Коля пішов. Каже, піду прогуляюся. Кажу, прогуляйся. А що ж, кожен день тут ходить. І нічого не було. Собачку маленьку взяли. І лишився там. Воно як влучання і вікна повідкривалися. Почала чоловіку телефонувати, де він є. А телефон поза зоною доступу. Вийшла сюди і тільки до хвіртки дійшла, як вдруге влучило. І скло посипалося, уламком мені голову зачепило. Все в крові. Собаку вбило. А тоді пішла на базу відпочинку чоловіка шукати. І вже відшукали його в воді і собачка біля нього", — говорить Валентина.
Будинок жінки пошкоджений, чотирьох її сусідів шпиталізували з пораненнями.
"Я їх проклинаю! Що ми їм зробили? Тут військових не було. Сусідів чотирьох забрали до лікарні! Сусідці одній груди відірвало, у іншого ноги в дірках, третьому теж в ногу… І не знаю, чи довезли до лікарні ту, якій груди відірвало. На базі відпочинку люди відпочивали, закричали, з дітьми відпочивали", — розповідає Валентина Вєцкур.
"Таланти, які були забрані в нашого народу": у Биківні на Київщині президент вшанував жертв політичних репресій
19 травня 2024 року у День пам’яті жертв політичних репресій президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили".
Про це глава держави поінформував на своїй сторінці у Telegram.
"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять мільйонів людей, які були вбиті тоталітарною системою. Принижені, репресовані, закатовані. Позбавлені їхньої справжньої долі. Таланти, які були забрані в нашого народу. Зламані життя, які могли б зробити ще так багато для наступних поколінь", — йдеться у дописі Володимира Зеленського.
ГУР атакувало Виборзьку нафтобазу в РФ
У ніч проти 19 травня Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію в Ленінградській області РФ — атаки зазнала Виборзька нафтобаза.
Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.
За даними джерел, за допомогою трьох вибухових пристроїв вдалося уразити вертикальні резервуари з паливом на Виборзькій нафтобазі, яку РФ використовує у військових цілях.
“В результаті операції ГУР їх було знищено”, — зазначило джерело.
Раніше у Виборзі місцеві жителі у соцмережах писали про потужний вибух в місті близько 2:50 ночі. Після нього на території нафтобази розпочалася пожежа.
Вже 16 поранених внаслідок удару РФ по Малоданилівській громаді Харківської області — поліція
Вже 16 поранених внаслідок удару РФ по Малоданилівській громаді Харківської області, повідомили у поліції. Серед поранених — восьмирічна дитина, у неї легкі тілесні ушкодження. Восьмеро поранених у тяжкому стані
Оновлення даних військовозобов'язаного у столичних ЦНАПах: скільки людей скористалися новою послугою
У суботу 18 травня 2024 року центри надання адміністративних послуг Києва почали оновлювати облікові дані військовозобов'язаних. За перший день роботи новою послугою скористалися 850 людей.
Про це йдеться на офіційному порталі Києва.
Із 850 людей, які встигли у перший день оновити свої облікові дані у ЦНАПах, 739 військовозобов'язаних вже отримали підтвердження у формі витягу з системи.
"У перший день надання послуги система працювала стабільно, проблем з процедурою не виникало. Усі, хто сьогодні звернувся за оновленням даних до ЦНАПів, — отримали послугу. Процедура займає не більше 10 хвилин", — йдеться у повідомленні.
Військовий аеродром "Кущевська" та Слов’янський НПЗ вразили дрони СБУ — джерела
Військовий аеродром "Кущевська" та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ вразили дрони СБУ. При цьому по аеродрому СБУ відпрацювала спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ, а по НПЗ відпрацювала лише СБУ.
Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.
“Цієї ночі перемогу боксера Олександра Усика святкувала не тільки вся Україна, але й військовий аеродром “Кущевська” та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ”, — розповіло джерело.
За даними джерел, по аеродрому СБУ відпрацювала спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ. Росіяни в соцмережах вночі скаржилися на серію вибухів, пожежу та те, що “взорвалі Кущовку нашу”.
За даними джерел, на цьому летовищі перебували десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.
Керівництво Слов’янського НПЗ заявило, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу і вони зараз оцінюють збитки.
Це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром “Кущевська” та Слов’янський НПЗ за останні три тижні.
Тоді на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони.
У ніч на 19 травня у російському місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю 6 безпілотників упали на території нафтопереробного заводу. НПЗ призупинив роботу, повідомили у компанії.
До 15 зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по Малоданилівській громаді Харківської області, 5 — загинули
До 15 зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по Малоданилівській громаді Харківської області, повідомив очільник ОВА Синєгубов. Також, попередньо, п'ятеро людей загинули.
Російські військові атакували Кіндійку на Херсонщині: є поранений
Вдень 19 травня російська армія обстріляла Кіндійку Херсонської області. Поранений 75-річний чоловік, який під час атаки перебував на вулиці.
Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
За даними ОВА, у травмованого діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, уламкове поранення грудної клітини, контузію. Чоловіка доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.
Попередньо, п'ятеро людей загинули внаслідок удару РФ по Малоданилівській громаді Харківської області
Попередньо, п'ятеро людей загинули внаслідок удару РФ по Малоданилівській громаді Харківської області, повідомив оновлені дані очільник громади Олександр Гололобов. Всіх поранених шпиталізували, зазначив він
У Кривому Розі чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Яка ситуація на фронті на основних напрямках — зведення Генштабу
На Куп’янському напрямку підрозділи українських військ відбивають атаку росіян в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Українські захисники здійснюють заходи з посилення позицій переднього краю оборони, за можливості переймають ініціативу для покращення тактичного положення.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 10.30 у своєму ранковому зведенні 19 травня.
На Сіверському напрямку військо РФ активізувало спроби пошуку слабких місць в бойовому порядку українського війська. З початку доби відбулося 15 атак на позиції Сил оборони, 11 з яких тривають. Військо РФ намагається прорватися в напрямку населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка Донецької області, успіху не має. Тут українськими військами вже знищено два танки та два МТЛБ, також одна БМД росіян пошкоджена.
На Краматорському напрямку протягом поточної доби військо РФ сім разів намагалося прорвати оборону українських військ. Українські захисники відбили три атаки. Тривають бої в районах населених пунктів Кліщіївка, Калинівка, Новий та Андріївка. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.
На Покровському напрямку з початку доби військо РФ 10 разів атакувало позиції українських військ. Сили оборони дві атаки відбили. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Сєверного, Новоселівки Першої та Уманського. Ситуація контрольована. За поточну добу на даному напрямку військо РФ втратило 68 окупантів РФ та сім одиниць військової техніки, зокрема знищено бойову броньовану машину та три автомобілі. За уточненими даними, за минулу добу втрати росіян склали: 274 окупанти РФ вбитими та пораненими, 19 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, українські воїни уразили вогнем танк, артсистему, два автомобілі та два БпЛА. Крім того, пошкоджено чотири танки, бойову броньовану машину, чотири артсистеми та чотири автомобілі росіян.
На Курахівському напрямку підрозділи українських військ відбили одну атаку росіян на напрямку Славне-Парасковіївка. Військо РФ успіху не мало.
На Времівському напрямку окупанти РФ здійснили дві безуспішні спроби витіснити підрозділили Сил оборони в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Ситуація контрольована.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку росіня в напрямку Кринок. В ході боїв військо РФ успіху не мало, втрат позицій не допущено.
“Загалом за минулу добу бойові втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, склали близько 1210 осіб. Також ворог втратив 16 танків, 35 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, три РСЗВ, два засоби ППO, 47 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 82 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки. Крім того, Силами оборони України знищено морський тральщик “Ковровець”, — відзначили у Генштабі.
Кількість поранених внаслідок ударів РФ по Малоданилівській громаді Харківщини зросла до восьми людей — ОВА
Кількість поранених внаслідок ударів РФ по Малоданилівській громаді Харківщини зросла до восьми людей, повідомив очільник ОВА Синєгубов.
Генштаб: на Харківському напрямку військо РФ активних дій не проводило, за добу на фронті — 110 бойових зіткнень
Протягом минулої доби на фронті відбулося 110 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, військо РФ завдало три ракетні удари із використанням чотирьох ракет, 59 авіаційних ударів, застосувавши 95 КАБів, та задіяло 58 ударних БПЛА типів “Shahed” і “Ланцет”. Окупанти РФ здійснили 4164 обстріли позицій українських військ та населених пунктів з артилерійських систем, із них 73 — із реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 10.30 у своєму ранковому зведенні 19 травня.
За добу, що минула Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 21 район зосередження особового складу, одну станцію РЛС та два зенітних ракетних комплекси війська РФ.
Вже з початку поточної доби відбулося 39 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили 541 обстріл позицій українських військ. Також застосували 37 ударних дронів-камікадзе.
Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на обороні зайнятих рубежів, недопущенні просування російських окупантів вглиб держави та відбиття їх збройного нападу на Україну.
На Харківському напрямку військо РФ активних дій не проводило.
“Сили оборони докладають максимум зусиль для посилення позицій, поповнення резервів, ведення розвідки та тримають дії ворога під вогневим контролем”, — наголосили у Генштабі.
Зокрема, за поточну добу втрати росіян становлять чотири окупанти РФ та 14 одиниць військової техніки. Знищено танк, артилерійську систему та три автомобілі, пошкоджено два танки, п’ять артилерійських систем та два автомобілі.
За уточненими даними за минулу добу загальні втрати армії РФ на Харківщині склали: 209 окупантів, 43 одиниці техніки. Українські захисники знищили бойову броньовану машину, чотири артсистеми, 11 автомобілів та 11 БпЛА. Крім того пошкоджено три танки, одну бойову броньовану машину, три артсистеми, чотири автомобілі.
У Росії на Кубані безпілотники упали на території НПЗ: завод призупинив роботу
У ніч на 19 травня у російському місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю 6 безпілотників упали на території нафтопереробного заводу. НПЗ призупинив роботу, повідомили у компанії.
Про це повідомляють РИА Новости.
Голова Слов'янського району Кубані Роман Синяговський у своєму Telegram-каналі повідомив, що на території НПЗ упали вночі шість БПЛА.
"У ніч з 18 на 19 травня під час атаки за допомогою БПЛА 6 безпілотників впали на території НПЗ у Слов'янську-на-Кубані", — заявив Синяговський.
Він також додав, що наразі невідомо про руйнування та постраждалих.
"Слов'янськ ЕКО" в Краснодарському краї після атаки безпілотників минулої ночі призупинив роботу, повідомив "Інтерфаксу" директор із комплексної безпеки групи компаній Едуард Труднєв.
"Прильоти були. Завод зараз зупинений. Збиток рахуємо, працюють силові відомства", — сказав він.
Труднєв додав, що поки немає ясності, коли завод відновить роботу.
Раніше про падіння безпілотника повідомив оперативний штаб Краснодарського краю Росії.
Російські військові влучили по місцю літнього відпочинку у Малоданилівській громаді Харківської області
Російські військові влучили по місцю літнього відпочинку у Малоданилівській громаді Харківської області, повідомив Суспільне Харків очільник громади Олександр Гололобов. Усі поранені — цивільні, зазначив він. Інформація щодо кількості поранених та масштабах руйнувань нині уточнюється
Окупанти не вивезли пошкоджені зенітні ракетні системи С-400 з аеродрому в Джанкої — Атеш
Партизани повідомляють, що окупанти не вивезли С-400 з аеродрому в Джанкої. Вони зазначили, що ці російські зенітні ракетні системи були пошкоджені ударом ЗСУ 16 квітня.
Про це повідомив військово-партизанський рух "Атеш" на своєму каналі у Telegram.
Партизани назвали систему С-400 з аеродрому в Джанкої металобрухтом.
Зазначається, що залишки обладнання залишаються на території аеродрому. "Атеш" повідомив, що це може свідчити про можливі проблеми в окупантів з логістикою та управлінням ресурсами.
"Ми закликаємо всіх продовжувати активну співпрацю з "Атеш" для забезпечення нашої спільної перемоги", — наголосили партизани.
Обмеження сьогодні поки не плануються, на запит України вже було аварійне постачання електрики з Європи — Міненерго
На Донеччині енергетики потрапили під удар російсього дрона. Міненерго звертається до споживачів з проханням про економне споживання. У нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі. Обмеження на сьогодні поки не плануються.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
- Так, на Донеччині бригада енергетиків під час виконання ремонтних робіт потрапила під удар російського “Ланцета”. Ніхто не постраждав. Працівники згорнули роботи та поїхали з місця події.
- Крім того, на Донеччині внаслідок бойових дій відключалась одна з повітряних ліній обленерго, знеструмлювались підстанція та приєднані до неї побутові споживачі.
- Внаслідок пошкоджень газопроводів через російські обстріли у Сумській області припинено газопостачання 267 абонентам, у Харківській області — 68 абонентам.
Зазначається, що минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі.
У денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни. Також отримання надлишків електроенергії з Польщі передбачається вдень 19 травня.
З 18:00 до 24:00 в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося.
19 травня у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі. Залучення аварійної допомоги можливе і в години вечірнього максимуму споживання електроенергії.
“Обмеження на сьогодні поки не плануються, але Міненерго звертається до споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. Це важливо для балансування енергосистеми та стабілізації енергопостачання”, — наголосили у Міненерго.
Енергетики звертають увагу, що важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00). Промислових споживачів просять максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 13 159 МВт*год. Експорту не передбачається.
У Харкові пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Київ та низка областей — повітряна тривога.
ВМС знищили російський морський тральщик "Ковровець" — Генштаб
ВМС знищили російський морський тральщик "Ковровець", повідомили в Генштабі.
Двоє людей загинули, п'ятеро — зазнали поранень внаслідок артобстрілу РФ села Новоосинового — ОВА
Двоє людей загинули, п'ятеро — зазнали поранень внаслідок артобстрілу РФ села Новоосинового Куп'янського району на Харківщині, повідомили попередні дані в ОВА. Російські військові обстріляли з РСЗВ чотири вулиці близько 10:00. Інформація уточнюється
У Харкові пролунав вибух, повідомили наші кореспонденти.
На Київщину вночі росіяни запустили дрони: усі цілі збили. Жертв і руйнувань немає
Вночі у неділю 19 травня 2024 року війська РФ намагалися атакувати Київську область дронами-камікадзе. В регіоні працювали сили ППО.
Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.
"Всі цілі знищені поза межами населених пунктів. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Постраждалі внаслідок атаки відсутні", — йдеться у дописі посадовця.
На Херсонщині Сили протиповітряної оборони збили три російські безпілотники
Вночі 19 травня на південному напрямку Сили ППО знищили 24 російські безпілотники "Shahed-136/131". Три з них вдалось знищити на Херсонщині.
Про це у Facebook повідомило Повітряне командування "Південь".
Повідомляється, що під час масованої нічної атаки РФ Сили протиповітряної оборони також збили 20 безпілотників на Одещині та один на Миколаївщині.
Вночі армія РФ атакувала Одещину "шахедами": ППО збила 20 безпілотників
Минулої ночі у небі над Одещиною сили протиповітряної оборони збили 20 російських безпілотників Shahed-131/136. Бойова робота тривала понад шість годин.
Про це 19 травня повідомили в Силах оборони півдня.
Уламки безпілотників в Одеській області пошкодили адміністративну будівлю. В Одесі уламки впали на подвір'я в житловому кварталі. За даними військових, люди не травмувались.
Також вранці на Одещині збили розвідувальний дрон "Орлан-10« додали в Силах оборони півдня.
Поранений чоловік, пошкоджені дитячий садок, будинок, господарська будівля, автомобіль: РФ атакувала 11 сіл Чернігівщини
Росіяни 18 травня обстріляли чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську, Городянську. Під вогнем опинилися 11 сіл. Під час обстрілу поранено одного чоловіка, також пошкоджено нежилий багатоквартирний двоповерховий будинок, приміщення дитячого садка, господарську будівлю та автомобіль.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада. Сім вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм), було в напрямку Грем'яча та Михальчиної Слободи. У Грем'ячі пошкоджено господарську будівлю та автомобіль.
Поліція документує наслідки російської атаки у рамках провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Семенівська громада. 32 вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та РСЗВ), були в напрямку сіл Сергіївське, Набережне, Костобобрів, Лісківщина, Леонівка, та Крути Другі.
В наслідок обстрілу села Кути Другі зазнали руйнувань один нежилий багатоквартирний двоповерховий будинок та приміщення дитячого садка. Поранено одного цивільного чоловіка. Попередньо у нього контузія, загрози життю немає.
Сновська громада. 24 вибухи (приходи, ймовірно, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, FPV-дрона) були в напрямку Єліного та Пльохів.
Городянська громада. Два вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 82 мм) були у напрямку Сеньківки.
Загалом на Чернігівщині 18 травня пролунали три сирени. З них найбільша повітряна тривога була у ніч з 18 на 19 травня та тривала п'ять годин 37 хвилин.
Російське військо обстріляло всі деокуповані села Луганщини, де проживають місцеві жителі
Російські військові протягом 18 травня обстріляли всі деокуповані села Луганської області, де залишаються люди. Зокрема, у Невському та Новолюбівці сталося близько 30 вибухів.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор у Facebook.
Він уточнив, що у Невському та Новолюбівці внаслідок обстрілів зруйновані три будинки та адміністративні будівлі.
"Масовано обстріляні логістичні шляхи навколо. По Макіївці росіяни вдарили з гелікоптера та реактивної системи залпового вогню "Град". Також під артилерійський та мінометний вогонь потрапили Куземівка та Стельмахівка", — написав Лисогор.
Російські війська обстріляли шість громад Сумщини, був 21 вибух
Вночі та зранку 19 травня російські військові 9 разів обстрілювали території Сумської області. Був 21 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська та Середино-Будська громади.
Про це повідомили у військовій адміністрації.
З артилерії війська Росії обстріляли Середино-Будську громаду (було два вибухи) та Юнаківську громаду (п'ять вибухів).
FPV-дронами російські війська атакували Хотінську громаду (один вибух) та Білопільську громаду (три вибухи).
По Есманьській громаді був здійснений мінометний обстріл (6 вибухів).
8 мін скинули російські армійці на територію Краснопільської громади.
Залізниця "Ростов — Крим": окупанти продовжують будівництво заради з'єднання Маріуполя та Бердянська
Росія продовжує будувати нову залізницю "Ростов – Крим", аби з'єднати Маріуполь та Бердянськ, про що свідчать нові супутникові знімки Sentinel-2.
Про це повідомив Центр журналістських розслідувань (ЦЖР).
"За даними супутника Sentinel-2, з 26 квітня по 12 травня будівельні роботи помітно просунулися на 25 кілометрів на відрізку с. Червоне поле до с. Осипенко, від якого колія повертає на південь у бік с. Старопетрівка, як і припускав ЦЖР ще в восени 2023 року", — йдеться в повідомленні.
Упродовж доби армія РФ завдала 459 ударів по семи населених пунктах Запорізької області: є поранені
Минулої доби, 18 травня, російські військові завдали 459 ударів по території семи населених пунктів Запорізької області. Одна жінка дістала поранень наслідок артилерійського обстрілу Степногірська.
Про це сьогодні, 19 травня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Російські військові обстріляли селище Степногірськ на Запоріжжі — внаслідок атаки поранень дістала місцева жителька.
Армія РФ завдала 459 ударів по території семи міст та сіл Запорізької області:
- 13 разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Малу Токмачку та Роботине;
- 203 рази з артилерії обстріляла територію Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська;
- 243 БпЛА атаки здійснила по території Гуляйполя, Левадного, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Новоандріївки;
"Надійшло вісім повідомлень про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
На Донеччині від обстрілів за добу загинув чоловік, ще одна людина дістала поранення
Протягом 18 травня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині один житель загинув у Курахівці. Ще одна людина отримала поранення у Веселому.
Про це у Telegram повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1966 загинули,
- 4901 поранена.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Влучання у приватний будинок, робота ППО та артилерійський обстріл: як минула доба на Миколаївщині
У ніч проти 19 травня в Миколаївській області працювали сили протиповітряної оборони. Російська армія обстріляла акваторію області з артилерії, атакували дроном-камікадзе приватний будинок.
Інформацію надав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
У ніч на 19 травня на території Миколаївщини сили та засоби ППО здійснювали бойову роботу.
"Знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136", — повідомив Кім.
Миколаївський район
18 травня, о 09:17 відбувся артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади.
Також 18 травня о 14:30 російська армія атакувала дроном-камікадзе типу FPV село Дмитрівка Куцурубської громади. Влучання сталося в приватний будинок.
Поранених та загиблих внаслідок обстрілів немає, за інформацією районних військових адміністрацій
Повітряні Сили: вночі ППО знищила всі 37 "шахедів"
У ніч проти 19 травня сили протиповітряної оборони у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях знищили всі 37 "шахедів", якими Росія атакувала Україну.
Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Повідомляється, що уночі 19 травня російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136№ із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ — РФ.
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
"В результаті протиповітряного бою усі 37 "шахедів" збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях", — зазначив Олещук.
На Херсонщині за добу внаслідок атак армії РФ загинули двоє людей, ще двоє — поранені
Російські військові за добу з різних видів озброєння обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області.
Про це в Telegram вранці 19 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його інформацією, під обстрілами та авіаударами були Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка, Микільське, Берислав, Михайлівка, Тягинка, Осокорівка, Львове, Новоолександрівка та Херсон.
Пошкоджені багатоповерхівка, вісім приватних будинків, припортова інфраструктура, складське приміщення, гараж та чотири приватних автомобілі. Двоє людей загинули, ще двоє — отримали поранення.
Станом на 19 травня в Чорному та Азовському морі відсутні російські бойові кораблі
Військово-морські сили України заявили про відсутність в Чорному та Азовському морі російських бойових кораблів станом на 7:00 19 травня.
Про це повідомили Військово-морські сили на своїй сторінці в Facebook.
В Середземному морі знаходяться 4 військових судна РФ.
"В Середземному морі 4 ворожі кораблі, серед них 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет", — йдеться в повідомленні.
ВМС України повідомляють, що за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря здійснили 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Прохід Керченською протокою до Азовського моря здійснили 11 кораблів держави-агресора, з них 6 рухались з протоки Босфор.
Армія РФ тричі атакувала Нікопольщину з артилерії: пошкоджені санаторій, будинки, лінії електропередач
У ніч на 19 травня армія РФ тричі вдарила по Нікопольщині. Під артилерійським вогнем перебували райцентр, Покровська сільська та Червоногригорівська громади.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.
За його словами, пошкоджені санаторій, сім приватних будинків, дві господарські споруди, скутер. Понівечені лінія електропередач і газогін.
Загиблих та постраждалих немає.
У решті громад області ніч минула без обстрілів, додав посадовець.
Над Одесою ППО знищила російський дрон
Під ранок 19 травня над Одесою сили ППО знищили один з російських дронів, якими армія РФ атакувала регіон.
Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов у своєму телеграм-каналі.
"Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон. За попередньою інформацією постраждалих немає", — зазначено у повідомленні.
Уламки безпілотника упали в місті.
За добу російське військо втратило 1210 військових — Генштаб
Станом на ранок 19 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 492 290 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1210 військових.
МВС РФ оголосило у розшук заступника керівника ОП Романа Машовця
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук заступника керівника офісу президента України Романа Машовця.
Про це повідомляє російське видання "РИА Новости" з посиланням на правоохоронне відомство РФ.
У базі розшуку МВС Росії зазначено, що Роман Машовець, 1976 року народження, уродженець міста Києва, розшукується за статтею Кримінального кодексу РФ.
При цьому подробиць щодо того, за якою саме статтею розшукується Роман Машовець, у відомстві не наводять.
У Росії на Кубані безпілотник упав на території НПЗ
У ніч на 19 травня у російському місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю безпілотник упав на території нафтопереробного заводу.
Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю Росії.
За інформацією, постраждалих на місці події немає.
Також були помічені дрони на території Кущівського району Краснодарського краю РФ.
Telegram-канал ASTRA повідомив за даними очевидців, що у Кущівському районі дрони атакували місцевий військовий аеродром.
Bild: Міноборони Німеччини просить уряд додатково виділити Україні €3,8 млрд
Міністерство оборони Німеччини запросило у свого уряду додатково 3,8 млрд євро для надання допомоги Україні цього фінансового року.
Про це пише німецька газета Bild з посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, із наявних 7,1 млрд євро, які уряд Німеччини виділив на військову підтримку України цього року, майже все розподілено, лише 300 млн євро залишилося на закупівлю нової зброї чи боєприпасів.
Міністерство фінансів Німеччини, як наголошує газета, підтримує і не проти виділення додаткових грошей для України.
Вибухи лунають в Євпаторії в окупованому Криму
В Євпаторії в окупованому Криму лунають вибухи.
Про це Суспільне Крим повідомили місцеві жителі.
В окупованій Євпаторії було чути кілька глухих вибухів, розповів нам місцевий житель.
"Я чув кілька вибухів, але вони були глухі, або десь за містом, або в небі" - сказав чоловік.
В окупованому Севастополі лунають вибухи
В окупованому Севастополі лунають вибухи, звучить сигнал повітряної тривоги.
Про це розповів Суспільне Крим місцевий житель.
Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв повідомив про роботу російської ППО.