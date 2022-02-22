Байден анонсував нові санкції проти РФ через визнання "Л/ДНР"

Президент США Джо Байден оголосив про нові санкції проти Російської Федерації через визнання нею самопроголошених "Л/ДНР". Йдеться про обмеження щодо двох банків, суверенного боргу РФ та російських еліт і членів їхніх родин.

Про це він заявив у зверненні 22 лютого.

Йдеться про санкції проти банків "ВЭБ" і "Военный Банк". Цим установам заборонять будь-які фінансові операції. Що стосується обмежень проти "російських еліт і їхніх сімей", вони будуть запроваджені 23 лютого і стосуватимуться зокрема депутатів РФ.

"Ми відключимо уряд Росії від західного фінансування. Вони не зможуть отримувати фінансові ресурси на Заході і не зможуть рефінансувати свій поточний борг на нових ринках", пояснив Байден санкції проти суверенного боргу РФ.

Також президент США заявив, що Вашингтон спільно з Німеччиною працює над тим, щоб російський газогін "Північний потік-2" не був введений в експлуатацію. Раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив призупинити сертифікацію труби.

Раніше Європейський Союз уже погодив пакет нових антиросійських санкцій у зв’язку із визнанням Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Вони стосуватимуться 351 депутата Державної думи РФ та 27 фізичних і юридичних осіб.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

"Потрібно мати бачення реінтеграції" — дипломати та правозахисники про рішення РФ щодо "Л/ДНР"

Підсумки Радбезу ООН: Україна узгоджує санкції країн проти Росії — МЗС

У "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію у РФ: що відбувається на Донбасі та що про це кажуть місцеві

Як потурбуватися про домашніх тварин в умовах ескалації. Розповідають зоозахисники

Мюнхенська безпекова конференція-2022. Головні тези про Україну

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу