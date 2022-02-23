Що має бути в евакуаційному рюкзаку школяра. Розповідає освітній омбудсмен

Законодавство України не містить положень про необхідність підготовки евакуаційних рюкзаків для шкіл, але з урахуванням загострення безпекової ситуації Офіс освітнього омбудсмена підготував рекомендації про те, яким має бути вміст таких рюкзаків.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Омбудсмен зазначає, що профінансувати евакуаційні рюкзаки мали б за рахунок бюджету, але в нинішніх умовах він вважає за необхідне, щоб цим зайнялися батьки учнів.

"Найголовніше - пам’ятати, що евакуаційні рюкзаки мають бути завчасно підготовлені, висіти на видному місці, не бути важкими, колір рюкзака має бути яскравим (червоний, помаранчевий). Коли вчителі/вихователі одягнуть ці рюкзаки, то для дітей буде орієнтир дорослої людини, якій можна довіряти", — зазначає Горбачов.

Згідно з рекомендаціями, в евакуаційному рюкзаку всіх школярів мають бути такі речі:

пляшка води;

батончики;

записка від батьків, у якій вказано прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, адреса проживання, контакти батьків, сімейне фото (за бажанням);

рекомендовано мати комплект змінної білизни та одягу (але хочемо звернути увагу, що під час евакуації дитині потрібно брати рюкзак із собою, тому він не повинен бути важким).

Рекомендований вміст рюкзака для класу/групи (один рюкзак на один клас):

рюкзак яскравого кольору (червоний, помаранчевий);

декілька чистих аркушів паперу;

ручка, олівець;

блокнот із твердою палітуркою;

ліхтарик (и) та додаткові батарейки до нього/них;

класна аптечка;

маленьке радіо на батарейках + батарейки;

свисток;

вода, стаканчики;

термоковдри (щоб вберегтися від холоду);

декілька упаковок великих сміттєвих пакетів;

2-3 маркери;

декілька вінілових рукавиць;

мотузка;

маски для всіх дітей;

скотч та ножиці;

відро (бажано складне, замість туалету);

туалетний папір або рулон паперових рушників;

вологі серветки;

розкладна клейонка для забезпечення приватності під час відвідування саморобного туалету;

мультитул (багатофункціональний інструмент, що поєднує декілька портативних інструментів);

енергетичні батончики для всіх дітей класу/групи.

Адміністрація закладу освіти повинна мати у швидкому доступі (одна сумка чи рюкзак) з наступними речами (один на заклад освіти):

довідник з управління в надзвичайній ситуації у закладі освіти;

карта закладу освіти, план поверхів;

план евакуації та план зв'язку (за наявності);

список працівників закладу освіти з контактами;

список дітей та розклад занять;

список контактів батьків дітей (за можливості);

важливі номери телефонів;

ручки та блокноти, маркери;

ключі;

мегафон (за наявності);

скотч, ножиці;

ліхтарик, запасні батарейки до ліхтарика;

свисток;

аварійне радіо на батарейках та батарейки до нього;

аптечка першої допомоги.

"Важливо розробити процедури того, як батьки та діти можуть знайти одне одного у ситуації невизначеності: не відпускати дітей самих додому, віддавати дітей лише батькам (законним представникам) або на прохання батьків вказаній людині, яка пред'явила свої документи, що посвідчують особу", — додає Сергій Горбачов.

Що відомо

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