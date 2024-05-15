Європейські політики засудили напад на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо

У Словаччині у середу, 15 травня, стався напад на главу уряду Роберта Фіцо: у нього стріляли після виїзного засідання уряду. Європейські політики засудили напад на словацького прем'єра.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова рішуче засудила сьогоднішній напад на прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

"Я в шоці. Я бажаю Роберто Фіцо багато сил у цей критичний момент, щоб оговтатися після нападу", — повідомили в пресслужбі палацу.

Жахливим назвав напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо президент України Володимир Зеленський.

"Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, в жодній формі та в жодній сфері", — наголосив Зеленський.

Він додав, що щиро сподівається на швидке одужання Роберта Фіцо і висловлює солідарність із народом Словаччини.

"Я рішуче засуджую жорстокий напад на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Таким актам насильства немає місця в нашому суспільстві і вони підривають демократію, наше найцінніше спільне благо", — наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що її думки з прем'єр-міністром Фіцо та його родиною.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що шокована жахливим нападом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в Гандлові.

"Від імені Європарламенту я засуджую цей насильницький акт. Мої думки з ним і його сім'єю в цей дуже важкий момент", — наголосила Мецола.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що напад на Роберта Фіцо однозначно заслуговує на осуд, незалежно від його мотивації.

"Він має стати для нас попередженням про те, до чого може призвести поглиблення ворожнечі та агресії в суспільстві. Я бажаю Роберту Фіцо вийти з цього інциденту без наслідків", — написав Павел у соцмережі Х.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що був глибоко шокований жорстоким нападом на його друга, прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

"Ми молимося за його здоров'я та швидке одужання! Нехай Господь благословить його та його країну!" — написав Орбан.

"Шокуючі новини зі Словаччини. Роберте, мої думки з тобою в цей дуже важкий момент", — написав прем'єр Польщі Дональд Туск.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що насильство не повинно існувати в європейській політиці.

"Я глибоко шокований новиною про боягузливий напад на прем'єр-міністра Словаччини Фіцо. Насильство не повинно існувати в європейській політиці. У ці години мої думки з Робертом Фіцо, його родиною та громадянами Словаччини", — написав Шольц у Х.

"Шокований цією жахливою новиною. Всі думки з прем'єр-міністром Фіцо та його родиною", — написав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Раніше стало відомо, що у прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли під час виїзного засідання уряду. З пораненням його доправили до лікарні. Нападника затримали. На фейсбук-сторінці Роберта Фіцо з'явилось повідомлення про те, що прем'єр перебуває у тяжкому стані і що "найближчі кілька годин все вирішать".