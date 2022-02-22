Держдума Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнала правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. "За" ратифікацію договору з "ДНР" проголосували 400 депутатів. "За" ратифікацію договору з "ЛНР" проголосували 399 депутатів. Пізніше депутат від КПРФ Олег Смолін заявив, що випадково зачепив сенсорний екран і просить врахувати його голос. Тож у підсумку ратифікація договору з "ЛНР" також отримала 400 голосів.

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін назвав визнання Росією “ДНР” і “ЛНР” “гуманітарним рішенням”. Володін прогнозує, що до РФ через це будуть застосовані санкції. Водночас він припустив, що санкції все одно були би застосовані. Володін попросив присутніх подякувати Путіну за “мужність і відповідальну позицію”.

Під час виступів перед голосуванням очільники політичних сил говорили про "історичний день 22 лютого" і “прагнення захистити слов'янский світ від відродження фашизму”, як сказав депутат від ЛДПР Андрій Луговой.

Після нинішньої ратифікації у Держдумі документи передадуть для розгляду сенаторам у Раду Федерації, повідомив Володін.

Раніше президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Перед тим ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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