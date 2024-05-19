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Повітряні Сили: вночі ППО знищила всі 37 "шахедів"
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Повітряні Сили: вночі ППО знищила всі 37 "шахедів"

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Повітряні Сили: вночі ППО знищила всі 37 "шахедів"
Робота мобільних груп ППО. Суспільне Харків/Дмитро Гребінник

У ніч проти 19 травня сили протиповітряної оборони у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях знищили всі 37 "шахедів", якими Росія атакувала Україну.

Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Повідомляється, що уночі 19 травня російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136№ із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ — РФ.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

"В результаті протиповітряного бою усі 37 "шахедів" збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях", — зазначив Олещук.

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