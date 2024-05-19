Повітряні Сили: вночі ППО знищила всі 37 "шахедів"

У ніч проти 19 травня сили протиповітряної оборони у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях знищили всі 37 "шахедів", якими Росія атакувала Україну.
Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Повідомляється, що уночі 19 травня російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136№ із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ — РФ.
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
"В результаті протиповітряного бою усі 37 "шахедів" збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях", — зазначив Олещук.