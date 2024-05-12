Віцеканцлер Швейцарії помер під час походу в гори

55-річний спікер Федеральної ради та віцеканцлер Швейцарії Андре Симонацці під час походу в гори знепритомнів і помер.

Про це йдеться у пресрелізі уряду.

Зазначається, що Симонацці любив відпочинок у горах. Він помер у п'ятницю, 10 травня, "під час одного зі своїх улюблених походів". У чиновника залишилися дружина та троє дорослих дітей.

Андре Симонацці до роботи в уряді був журналістом і фахівцем зі зв'язків із громадськістю, пише Bloomberg.

Був призначений віцеканцлером та спікером Федеральних зборів у листопаді 2008 року. В уряді він координував кілька секцій та президентську службу.