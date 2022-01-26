США передадуть Україні 5 гелікоптерів Мі-17, повідомив напередодні держсекретар США Блінкен. Західні країни зазначають, що загроза вторгнення Росії в Україну реальна — хай Київ і стверджує протилежне. Тоді як одні активно закликають Росію до деескалації й надають Україні летальну зброю чи військове спорядження, інші обмежуються закликами до нормалізації ситуації. Хто і яку зброю дав Україні та наскільки вона ефективна для протистояння Росії — в матеріалі Суспільного.

США

За даними американської сторони, з 2014 року США надали Україні безпекової допомоги на понад 2,7 мільярда доларів. Із них 650 мільйонів доларів були затверджені у 2021 році — це зокрема і екстрений пакет на 200 мільйонів доларів, який у січні 2022 року почав прибувати до Києва. Станом на зараз це приблизно 250 тонн зброї та спорядження.

З-поміж озброєння, яке США надали Україні, варто відзначити протитанкові ракетні комплекси Javelin та снаряди до нього. За підрахунками "Радіо Свобода", до кінця 2021 року Київ отримав майже 80 пускових установок і 540 ракет до них. Що стосується останньої військової допомоги, то лише 25 січня Україна отримала від США 276 ракет для Javelin.

"Принцип застосування цієї системи максимально простий. Солдат навів на ціль, бортовий комп’ютер зафіксував цю ціль і її рух, здійснюється постріл. У мережі є відео, де військові використовують Javelin проти російського танка Т-72. Там вигорає тотально все. Ракета долітає сама без участі солдата. І сам снаряд або підривається над ціллю, або врізається в них і знищує", — пояснює Суспільному військовий експерт Ігор Козій.

Серед військової допомоги США є боєприпаси, стрілецька зброя і ручні одноразові гранатомети М141 BDM (SMAW-D; з останньою партією допомоги 25 січня їх привезли понад 800). Їхні боєголовки здатні вражати ціль на відстані кілометра й пробивати бетонну стіну товщиною до 20 сантиметрів або 2-сантиметрову броню. Назагал SMAW-D схожий на наявні в української армії РПГ-7, коментує Ігор Козій.

Окрім того, США вже заявляли, що планують передати Україні системи протиповітряної оборони (які й скільки саме — поки невідомо) та п’ять вертольотів Мі-17, які були закуплені для військових в Афганістані.

Велика Британія

Лондон став першим, хто надав Україні летальне озброєння в січні 2022 року. Загалом, за даними британської сторони, до Києва прибули близько 2000 протитанкових ракетних комплексів NLAW і 30 військових інструкторів, які навчають українських колег поводженню з цією зброєю.

"У NLAW є зручна система використання — вистрілив, забув. Не треба вести об’єкт, тримати мітку постійно на цілі, фактично нарікати себе на те, що противник тебе знищить. Ця зброя підривається над танком, над об’єктом. Принцип, найімовірніше, такий, як у вакуумних бомбах абощо. Причому після попадання вигорає все, навіть двигун", — коментує Суспільному Ігор Козій.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес уже заявив про можливе надання додаткової військової допомоги Україні за потреби.

"Те, що ми отримуємо, — це бронетанкова зброя, яка дозволяє посилити наші можливості по боротьбі і знищенню броньованих цілей. Та кількість озброєння, яку ми отримали, — і Javelin, і британських протитанкових засобів, — дозволяє стати певною зброєю стримування Російської Федерації", — вважає голова правління Українського мілітарного центру, військовий експерт Тарас Чмут.

Фото: Getty Images Британський військовий тримає навчальний макет протитанкового комплексу NLAW, липень 2020 року

Країни Балтії

Після того як США надали дозвіл країнам Балтії на експорт американської зброї в Україні, міністерства оборони трьох країн підтвердили надання озброєння. Зокрема Литва й Латвія нададуть Києву переносні зенітні ракетні комплекси Stinger, а Естонія — снаряди для протитанкових комплексів Javelin. Усе — на безоплатній основі.

Ще раніше, в жовтні 2021 року, Литва розпорядилася надати Україні по 490 бронежилетів і балістичних поясів. Перша партія цієї військової допомоги прибула в грудні.

Окрім того, у грудні 2021 року оборонне відомство Естонії заявило про намір передати Україні 122-міліметрові гаубиці з боєприпасами до них (кількість не уточнювалася). Але пізніше стало відомо, що надання зброї Києву нібито блокує Німеччина.

Німеччина

Офіційний Берлін не раз заявляв, що виступає проти надання Україні оборонного озброєння. Це можна пояснити як історичними чинниками (намаганням Німеччини не втручатися у воєнні конфлікти за кордоном), так і небажанням призвести до ескалації між Києвом і Москвою. Понад те, окремі німецькі посадовці дозволяють собі публічно говорити про відсутність перспективи членства України в НАТО чи поверненні окупованого РФ Криму.

Раніше міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін передасть Україні один польовий шпиталь. Але потім з’ясувалося, що німецька сторона лише оплатить вартість побудови об’єкта (5,3 мільйона євро), а збудує його і доправить Україні Естонія. Зрештою, 26 січня Ламбрехт анонсувала передання Києву 5000 захисних шоломів.

Крістін Ламбрехт. Фото: Getty Images Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт перед засіданням уряду, січень 2022 року

Інші країни

Канада, імовірно, наприкінці січня або на початку лютого має схвалити надання Україні озброєння для Сил територіальної оборони — стрілецьку зброю, бронежилети, захисні окуляри (їхня точна кількість невідома).

Чехія також підтвердила, що в разі необхідності надасть Києву артилерійські боєприпаси калібром 152 міліметри й направить своїх військовослужбовців на українську територію. І 26 січня таке рішення ухвалив чеський уряд.

А міністр оборони Нідерландів Вопке Гекстра підтвердив, що країна готова розглянути запит України про військове озброєння за лінією НАТО. Але нагадав, що попередній такий запит Нідерланди заблокували спільно з Німеччиною, але "контекст змінився".

Колаж: Суспільне

Чи достатньо Україні отриманої військової допомоги

Як зауважив у розмові із Суспільним військовий експерт Ігор Козій, всі отримані Україною зразки зброї насамперед спрямовані на боротьбу з броньованою технікою противника, що особливо актуально в разі, якщо вторгнення Росії справді станеться:

"Це можуть бути автомобілі в тилу, “Камази” різної модифікації, десантні БТРи, бойові машини десанту, танки — все це може бути. Ясно, що для боротьби з ними вся ця зброя є класичним варіантом".

На думку експерта, головна перевага наданої Україні зброї — зменшення жертв серед військовослужбовців і збільшення ефективності армії загалом.

"Важко сказати, які є недоліки у цієї зброї (Javelin та NLAW — ред.). По-перше, тому, що ця зброя фактично не використовувалася в умовах бойових дій. По-друге, нічого більш сучасного фактично немає", — додає він.

А на думку військового експерта Тараса Чмута, отриманої зброї для України мало. "Також потрібно розуміти, що будь-яка зброя може не спрацювати. Це нормально. Таке було як у США, так і в Україні", — говорить Чмут Суспільному.

Фото: Getty Images Український військовий у селищі Піски, Донецька область, січень 2022 року

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