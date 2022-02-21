Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Наслідки такого рішення — у спецефірі Суспільного.

Про що заявив Путін

Про підписання указу Путін повідомив у екстреному відеозверненні до своїх громадян. Він зробив майже 30-хвилинний екскурс в історію, нагадавши вчергове, що "сучасна Україна цілком створена Росією за рахунок відторгнення частини її історичних територій, у жителів ніхто нічого не питав".

"Україну і в наші дні можна з повною підставою назвати "Україна імені Володимира Ілліча Леніна". Він її автор і архітектор", — заявив Путін.

Водночас він додав, що Україна для Росії не просто сусідня країна, а "частина історії, наші товариші, родичі і близькі". Путін також заявив, що Хрущов подарував Крим Україні.

"Навіщо треба було тоді робити такі щедрі подарунки, про які націоналісти навіть і не мріяли?", – наголосив Путін.

Він згадав про розпад СРСР та пояснив, що "до розпаду нашої єдиної держави привела низка помилок вищого керівництва в економічній і національній політиці". Очільник Кремля вчергове розкритикував Революцію Гідності, повторив пропагандистський наратив про те, що "Майдан не наблизив Україну до демократії й прогресу".

Путін переконаний, що "нова військова стратегія України — це ні що інше, як підготовка до бойових дій проти Росії".

"У березні 2021 року Україна ухвалила нову військову стратегію. Цей документ фактично цілком присвячений протистоянню з Росією. Ціль - втягування іноземних держав у конфлікт з нашою країною. Стратегія передбачає організацію у російському Криму і на території Донбасу терористичного підпілля. У ній прописані і контури передбачуваної війни, і закінчення вона має, цитую "за сприяння міжнародної спільноти на вигідних для України умовах”, — заявив Путін.

Він зазначив, нещодавно президент Зеленський заявив про можливу відмову України від без'ядерного статусу: "Обзавестися тактичною ядерною зброєю Україні буде набагато простіше, особливо при технологічній підтримці з-за кордону. З появою в України зброї масового ураження ситуація в питанні безпеки в світі і для Росії зміниться докорінно, ми не можемо не реагувати на ці загрози".

На думку Путіна, вступ України до НАТО і розміщення на її території озброєння — питання вирішене, а головна мета Заходу — стримати розвиток Росії.

"Вступ України до НАТО — це пряма загроза безпеці Росії. Це ніж до горла: балістичні ракети можуть долетіти з Харкова до Москви за 7-8 хвилин. Україна, США, НАТО повністю ігнорували прохання, протести, попередження Росії. Плювали на них. Припускаю, що вони будуть поводити себе так само, за відомою приказкою "собака гавкає, а караван іде", — переконаний Путін.

У зв'язку з цим, підкреслив російський президент, "Росія має повне право вживати відповідних заходів". Після чого оголосив про визнання незалежності "ЛДНР": "Прошу Федеральні Збори РФ підтримати це рішення, а потім ратифікувати договір про дружбу і взаємодопомогу з обома республіками. Два цих документи будуть підготовлені і підписані найближчим часом".

Наостанок Путін погрозив Києву: "Тих хто захопив та утримує владу в Києві ми вимагаємо негайно припинити бойові дії. У протилежному випадку вся відповідальність за можливе продовження кровопролиття буде цілком та повністю на совісті правлячого у Києві режиму".

Як відбувалося обговорення на Радбезі РФ

Під час виступів усі без виключення члени Радбезу озвучили майже однакові тези про те, що Київ "не збирається виконувати Мінські угоди", НАТО планує "небезпечне розширення" на Схід, а території Донбасу "не потрібні українській владі". Тому, визнання правосуб'єктності "ЛДНР" називалося, як єдиний вихід. На початку засідання Путін вчергове повторив, що якщо Україна буде прийнята в НАТО, загрози для Росії багаторазово зростуть.

"Мета сьогоднішнього засідання Радбезу — визначити кроки по Донбасу, маючи на увазі і звернення "ДНР" і "ЛНР" з проханням визнати їх суверенітет. Питання визнання "ДНР" і "ЛНР" тісно пов'язані з глобальними проблемами забезпечення безпеки у світі і Європі", — зазначив Путін.

Він попросив очільника МЗС РФ Сергія Лаврова і представника РФ в Тристоронній контактній групі, заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака доповісти про свої оцінки ситуації по Донбасу та перемовин з офіційним Києвом.

Лавров наголосив, що Росія готова обговорювати питання деескалації, але "добиваючись відповідей на питання щодо припинення розширення НАТО на схід і розгляд конфігурації присутності НАТО в Європі".

Своєю чергою Козак заявив, що процес перемовин не рухається, а знаходиться на "нульовій" відмітці на рівні 2015 року. Він додав, що, вочевидь, "Україна не бачить можливості особливого статусу для Донбасу".

"На Донбасі ми бачимо зростання безробіття. Очевидно, що Україні та західним партнерам Донбас не потрібен, їм треба заморозити конфлікт", — наголосив Козак.

Заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв заявив, що території "ЛДНР" "Україні не потрібні": "Мешканці цих території не отримують підтримки від київської влади, навпаки стикаються з порушеннями прав людини. Вочевидь, Мінські домовленості не будуть виконуватися, тому що це не потрібно чинному президенту України, бо це заважатиме його переобранню на другий термін".

Він додав, що на території "ЛДНР" проживають близько 800 тис. російськомовних громадян: "Це наші люди. Якщо ситуація буде розвиватися таким шляхом, то єдиний вихід — визнання правосуб'єктності цих територій".

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, своєю чергою заявила, що конфлікт на Донбасі потрібен Україні, щоб "виправдовувати економічну ситуацію", а Заходу — для "антиросійського проєкту", тому вони й "не виконують Мінські угоди".

Вона повторила традиційні тези роспропаганди про "розстріл неозброєних поліцейських на Майдані", "ешелони з бандерівцями", "спалювання людей": "Ми повинні піти на цей крок (визнати "ДНР" і "ЛНР" - ред). Санкції, звичайно, це боляче, звичайно, неприємно, але час прийшов, відкладати не можна".

Секретар Радбезу Микола Патрушев наголосив, що доцільно відгукнутися на пропозицію Байдена про переговори й заявити йому: "Якщо ви здатні у 2-3 дні припинити криваву бійню, ми будемо вести з вами діалог, і нехай народ розвивається і нехай домовляються і реалізують не дорожню карту Мінських угод, а план з термінами по кожному пункту, але переконаний, що Байден не піде на це, тому єдиний шлях-визнання ДНР і ЛНР".

У відповідь Путін промовчав і не підтвердив свою готовність до перемовин. Утім, він окремо наголосив, що напередодні засідання не обговорював питання визнання незалежності "ЛДНР" з жодним із членів Радбезу, тому їх думки "неупереджені".

Що відомо

Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили – винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.

У документі йдеться про "якнайшвидше проведення переговорів з керівництвом Донецької Народної Республіки та Луганської народної Республіки з метою створення правової основи міждержавних відносин, що забезпечує регулювання всіх аспектів співробітництва та взаємодопомоги, включаючи питання безпеки".

21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР".

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