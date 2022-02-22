У відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених"ЛНР" та "ДНР" офіційний Лондон оголосив про перший пакет санкцій. Обмеження запровадили проти п’яти банків: "Россия", "Промсвязьбанк","Индустриальный сберегательный банк", "Черноморский банк развития и реконструкции" и "Генбанк". Також у "чорному" списку опинилися троє бізнесменів: Геннадій Тимченко, Борис та Ігор Ротенберги. Суспільне розбиралося, чому під санкції потрапили саме ці персони.
І банки, і бізнесмени "мають стратегічне значення для Кремля", зазначив британський прем’єр Борис Джонсон. Всі активи, якими володіють олігархи у Великобританії, будуть заморожені, в’їзд до країни їм заборонять. Британські компанії, банки та фізичні особи не зможуть вести з ними справи. Лондон обіцяє ще один пакет санкцій — спільний зі США та Європейським союзом. Його прийматимуть, якщо ескалація військового конфлікту в Україні збільшиться.
Геннадій Тимченко. Нафтотрейдер
Мільярдер Геннадій Тимченко є власником інвестиційної компанії Volga Group, співвласником міжнародного енерготрейдера Gunvor, має пакети акції залізничного оператора "Трансойл" (80%) компанії-виробника газу "Новатек" (23,49%), компаній "Сибур" (17%), "Стройтрансгаз" (53%) та інших. Його статки — 22 мільярди доларів. Він — №6 в рейтингу найбагатших людей Росії за версією Forbes.
Тимченко розпочинав на державному нафтопереробному заводі "Киришинефтеоргсинтез" ("Кинекс") у Ленінградській області. У 1996 році разом з партнерами викупив підприємство на приватизаційних торгах. Саме з "Кинекса" виріс Gunvor — один з найбільших світових нафтотрейдерів.
З 2014 року Тимченко знаходиться під санкціями США, що були пов’язані з окупацією Криму. Тоді йому заборонили в’їзд до Америки, заморозили активи, а за день до оголошення санкцій, мільярдер продав частку акцій Gunvor партнеру, шведському бізнесмену Торбьєрну Торнквісту. Тимченко тоді пояснював, що готував угоду давно, але пришвидшив її. Gunvor тоді під санкції не потрапила.
У Тимченко подвійне громадянство — РФ та Фінляндії. Він має дружину та трьох дітей. Старша дочка мільярдера навчалась в Оксфорді, середня – Единбурзі. Його родина довгий час жила за кордоном (в Фінляндії та Швейцарії). Але через санкції, за останніми даними Forbes, проводить час у Росії.
У інтерв’ю у 2012 році Геннадій Тимченко на питання про Путіна казав, що не має з президентом РФ близьких та бізнес-стосунків. А спілкувався з ним більше на теми спорту та підтримки хокейного клубу: "Я у нафтовому бізнесі з 1987 року. Чи ви думаєте, за ці 25 років (інтерв’ю він давав о 2012 р. — ред.) не міг грошей заробити? Наведу один аргумент: о 2000 році, коли він став президентом, я вже був 28-м у списку найбільших фінських платників податків. Я вже був мільйонером".
ЗМІ неодноразово займались розслідуваннями діяльності компанії Gunvor. Так The Economist писали про російський нафтовий бізнес, намагались з’ясувати причетність Тимченка та Володимира Путіна до корупції у цій сфері, та зіставляли фінансовий успіх Gunvor та справу проти "ЮКОСа""ЮКОС" — російська нафтова компанія, яку у 2006-му збанкрутив російський уряд. Трьома роками раніше її засновника Михайла Ходорковського звинуватили у розкраданні та несплаті податків. Він відсидів 10 років в тюрьмі та був помилуваний Володимиром Путіним . У Високому суді Лондона Тимченко домігся спростування цього зв'язку.
2010-го року російські опозиціонери Борис Нємцов та Володимир Милов опублікували доповідь "Путін. Підсумки. 10 років", де факт дружби Тимченка з Путіним пов’язували з тим, що через Gunvor йде великий об’єм державного експорту нафти. Тимченко судився з авторами, домігся спростування і фінансової компенсації.
Борис Ротенберг та його племінник Ігор Ротенберг
Ігор Ротенберг посідає 129 місце в рейтингу Forbes зі статком 950 мільйонів доларів. Має пакет акцій у "Газпром бурение", долю у ТРЦ "Авиапарк" і у ТОВ "РТ-Инвест "Транспортные системы" (оператор російської держсистеми стягування плати з вантажівок).
Борис Ротенберг — 102-й в рейтингу Forbes. Його статки — 1,9 мільярда доларів, активи — "СМП Банк", "Газпром бурение".
В березні 2014 року уряд США наклав санкції на активи братів Бориса Ротенберга і його брата — Аркадія (батько Ігоря Ротенберга - ред.), як людей з близького оточення Путіна. На цю користь, на думку США, свідчило те, що компанії цих бізнесменів отримують великі державні замовлення. У липні санкції стосовно Аркадія Ротенберга ввів і Європейський союз.
Аркадій Ротенберг — найбагатший з родини: 52 місце в рейтингу Forbes зі статком 2,9 мільярда доларів. Його активи це — "Мостотрест", "СМП Банк", "Минудобрения", "TPS Avia", що контролює міжнародний аеропорт "Шереметьєво".
Шість років потому в сенаті США показали розслідування "Арт-індустрія та політика США, які підривають санкції", де повідомлялось про те, як Ротенберги багато років в обхід санкцій купували витвори мистецтва. Наприклад, картину Магрита "La Poitrine" за 7,5 мільйонів доларів. Загалом, сума угод, що були укладені ними у США після введення санкцій, складала 91 мільйон доларів, писали автори докладу.
Аркадій та Борис Ротенберги знайомі з Володимиром Путіним з дитинства — вони разом ходили на дзюдо. Обидва цього не приховують.
Саме компанія "Будгазмонтаж", що була у власності Аркадія Ротенберга до 2019 року, будувала міст через Керченську протоку. Цей був один з найпоказовіших проєктів Путіна одразу після окупації українського Криму у 2014 році.
Нещодавно компанія "Мототрест", що пов'язана з родиною Ротенбергів, отримала замовлення на обслуговування залізничної частини споруди. Навесні цього року стало відомо, що Аркадій Ротенберг став власником готелю та чотирьох санаторіїв в окупованому Криму. Брати Ротенберги та їхні родичі входять і до українського “санкційного списку”.
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