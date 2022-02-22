У відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених"ЛНР" та "ДНР" офіційний Лондон оголосив про перший пакет санкцій. Обмеження запровадили проти п’яти банків: "Россия", "Промсвязьбанк","Индустриальный сберегательный банк", "Черноморский банк развития и реконструкции" и "Генбанк". Також у "чорному" списку опинилися троє бізнесменів: Геннадій Тимченко, Борис та Ігор Ротенберги. Суспільне розбиралося, чому під санкції потрапили саме ці персони.

І банки, і бізнесмени "мають стратегічне значення для Кремля", зазначив британський прем’єр Борис Джонсон. Всі активи, якими володіють олігархи у Великобританії, будуть заморожені, в’їзд до країни їм заборонять. Британські компанії, банки та фізичні особи не зможуть вести з ними справи. Лондон обіцяє ще один пакет санкцій — спільний зі США та Європейським союзом. Його прийматимуть, якщо ескалація військового конфлікту в Україні збільшиться.

Геннадій Тимченко. Нафтотрейдер

Мільярдер Геннадій Тимченко є власником інвестиційної компанії Volga Group, співвласником міжнародного енерготрейдера Gunvor, має пакети акції залізничного оператора "Трансойл" (80%) компанії-виробника газу "Новатек" (23,49%), компаній "Сибур" (17%), "Стройтрансгаз" (53%) та інших. Його статки — 22 мільярди доларів. Він — №6 в рейтингу найбагатших людей Росії за версією Forbes.

Фото: Associated Press Геннадій Тимченко — номер 6 у списку найбагатших росіян від Forbes

Тимченко розпочинав на державному нафтопереробному заводі "Киришинефтеоргсинтез" ("Кинекс") у Ленінградській області. У 1996 році разом з партнерами викупив підприємство на приватизаційних торгах. Саме з "Кинекса" виріс Gunvor — один з найбільших світових нафтотрейдерів.

З 2014 року Тимченко знаходиться під санкціями США, що були пов’язані з окупацією Криму. Тоді йому заборонили в’їзд до Америки, заморозили активи, а за день до оголошення санкцій, мільярдер продав частку акцій Gunvor партнеру, шведському бізнесмену Торбьєрну Торнквісту. Тимченко тоді пояснював, що готував угоду давно, але пришвидшив її. Gunvor тоді під санкції не потрапила.

Фото: Favebook / Torbjorn Tornqvist Торнквіст викупив частку Тимченка в Gunvor за день до оголошення сакнцій США

У Тимченко подвійне громадянство — РФ та Фінляндії. Він має дружину та трьох дітей. Старша дочка мільярдера навчалась в Оксфорді, середня – Единбурзі. Його родина довгий час жила за кордоном (в Фінляндії та Швейцарії). Але через санкції, за останніми даними Forbes, проводить час у Росії.

У інтерв’ю у 2012 році Геннадій Тимченко на питання про Путіна казав, що не має з президентом РФ близьких та бізнес-стосунків. А спілкувався з ним більше на теми спорту та підтримки хокейного клубу: "Я у нафтовому бізнесі з 1987 року. Чи ви думаєте, за ці 25 років (інтерв’ю він давав о 2012 р. — ред.) не міг грошей заробити? Наведу один аргумент: о 2000 році, коли він став президентом, я вже був 28-м у списку найбільших фінських платників податків. Я вже був мільйонером".

ЗМІ неодноразово займались розслідуваннями діяльності компанії Gunvor. Так The Economist писали про російський нафтовий бізнес, намагались з’ясувати причетність Тимченка та Володимира Путіна до корупції у цій сфері, та зіставляли фінансовий успіх Gunvor та справу проти "ЮКОСа". У Високому суді Лондона Тимченко домігся спростування цього зв'язку.

2010-го року російські опозиціонери Борис Нємцов та Володимир Милов опублікували доповідь "Путін. Підсумки. 10 років", де факт дружби Тимченка з Путіним пов’язували з тим, що через Gunvor йде великий об’єм державного експорту нафти. Тимченко судився з авторами, домігся спростування і фінансової компенсації.

Борис Ротенберг та його племінник Ігор Ротенберг

Ігор Ротенберг посідає 129 місце в рейтингу Forbes зі статком 950 мільйонів доларів. Має пакет акцій у "Газпром бурение", долю у ТРЦ "Авиапарк" і у ТОВ "РТ-Инвест "Транспортные системы" (оператор російської держсистеми стягування плати з вантажівок).

Борис Ротенберг — 102-й в рейтингу Forbes. Його статки — 1,9 мільярда доларів, активи — "СМП Банк", "Газпром бурение".

В березні 2014 року уряд США наклав санкції на активи братів Бориса Ротенберга і його брата — Аркадія (батько Ігоря Ротенберга - ред.), як людей з близького оточення Путіна. На цю користь, на думку США, свідчило те, що компанії цих бізнесменів отримують великі державні замовлення. У липні санкції стосовно Аркадія Ротенберга ввів і Європейський союз.

Фото: Associated Press Аркадій Ротенберг та Володимир Путін (праворуч)

Аркадій Ротенберг — найбагатший з родини: 52 місце в рейтингу Forbes зі статком 2,9 мільярда доларів. Його активи це — "Мостотрест", "СМП Банк", "Минудобрения", "TPS Avia", що контролює міжнародний аеропорт "Шереметьєво".

Шість років потому в сенаті США показали розслідування "Арт-індустрія та політика США, які підривають санкції", де повідомлялось про те, як Ротенберги багато років в обхід санкцій купували витвори мистецтва. Наприклад, картину Магрита "La Poitrine" за 7,5 мільйонів доларів. Загалом, сума угод, що були укладені ними у США після введення санкцій, складала 91 мільйон доларів, писали автори докладу.

Аркадій та Борис Ротенберги знайомі з Володимиром Путіним з дитинства — вони разом ходили на дзюдо. Обидва цього не приховують.

Саме компанія "Будгазмонтаж", що була у власності Аркадія Ротенберга до 2019 року, будувала міст через Керченську протоку. Цей був один з найпоказовіших проєктів Путіна одразу після окупації українського Криму у 2014 році.

Нещодавно компанія "Мототрест", що пов'язана з родиною Ротенбергів, отримала замовлення на обслуговування залізничної частини споруди. Навесні цього року стало відомо, що Аркадій Ротенберг став власником готелю та чотирьох санаторіїв в окупованому Криму. Брати Ротенберги та їхні родичі входять і до українського “санкційного списку”.

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