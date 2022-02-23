Японія запроваджує санкції через визнання "Л/ДНР"

Уряд Японії ухвалив рішення про запровадження санкцій через визнання Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Про це заявив прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда, повідомляє Reuters.

"Кісіда заявив, що дії Росії порушили суверенітет України і закликав Росію повернутися до дипломатичних переговорів", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, санкції включать заборону на випуск російських облігацій у Японії та заморожування активів деяких російських осіб. Також рішення унеможливлює торгівлю Японії зі самопроголошеними утвореннями й забороняє видачу віз їхнім представникам.

Кісіда зазначив, що у разі погіршення ситуації Японія "розгляне подальші кроки".

Раніше міністр закордонних справ США Ентоні Блінкен повідомив, що вирішив скасувати раніше заплановану зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим через визнання Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

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