Захарова, Симоньян і Соловйов потрапили до санкційного списку ЄС — ЗМІ

До санкційного списку Євросоюзу, який планують офіційно оприлюднити у середу, 23 лютого, потрапили, зокрема, офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов. Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на свої джерела в Єврокомісії.

Також під санкціями опинилися глава адміністрації президента РФ Антон Вайно, віцеспікер Держдуми Петро Толстой і міністр оборони Сергій Шойгу. Загалом, до санкційного списку, про який напередодні заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, потрапили 351 депутат Держдуми – всі, що ініціювали процес визнання незалежності самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”, 24 фізичні і 3 юридичні особи. Йдеться про банки "Росія", “Зовнішекономбанк” і Промзв’язокбанк.

Йдеться про заморожування активів, якщо ці активи будуть виявлені в ЄС, також про заборону в'їзду до країн Євросоюзу і транзит через них.

Що відомо

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