Росія визнала "ДНР" та "ЛНР" у кордонах областей — Путін

Росія визнала кордони "ЛДНР" у межах Донецької та Луганської адміністративних областей. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пресконференції після отримання дозволу від Ради Федерації на використання російської армії за кордоном.
"Їх визнали, а значить визнали й всі їхні фундаментальні документи, в тому числі і Конституцію. А в Конституції прописані кордони в рамках Донецької та Луганської областей в той час, коли вони були у складі України", — заявив Путін.
Він також зазначив, що Москва сподівається на розв'язання "усіх спірних питань" у ході "перемовин між Києвом і керівництвом республік".
"Але наразі це неможливо, оскільки там йдуть бойові дії, які мають тенденцію до загострення", — додав Путін.
Зранку 22 лютого заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявивЮ що Росія визнає “ДНР” і “ЛНР” у межах, в яких їхня "влада" здійснює свої повноваження і юрисдикцію.
А речник Путіна Дмитро Пєсков взагалі не зміг дати відповідь на це питання, передає “Медуза”.
CNN: Щодо визнання “ДНР” і “ЛНР”. Підкажіть, мова йде про їх визнання у нинішніх фактичних межах чи в межах Луганської і Донецької областей? Наскільки ми розуміємо, це дещо різні кордони.
Дмитро Пєсков: У тих кордонах, у яких вони себе проголошували.
CNN: Проголошували на який в момент?
Дмитро Пєсков: Ну коли ці дві республіки були проголошені.
Bloomberg: Можна уточнити щодо цього питання?
Дмитро Пєсков: Ні, мені нічого додати.
“Эхо Москвы”: Ці кордони включають, приміром, Маріуполь?
Дмитро Пєсков: Мені нічого до цього додати. У тих межах, в яких вони існують і були проголошені.
“Эхо Москвы”: Існують чи були проголошені?
Дмитро Пєсков: Ну і були проголошені, і існують.
“Эхо Москвы”: Тобто у нинішніх?
Дмитро Пєсков: Додати мені нічого до цього.
Що відомо
- Президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії. В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.
- Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.
- Україна скликала Радбез ООН, США та ЄС анонсували санкції.
- Раніше Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.
- Загострення на Донбасі почалось 17 лютого – бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. У Міноборони, Генштабі та МЗС України наголошують, що українська армія не веде наступальних дій та закликають не довіряти пропаганді РФ та перевіряти інформацію.
- 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили почали евакуацію людей та закликали жителів окупованих територій виїхати до РФ. Водночас чоловіків 18-55 років з окупованих територій не випускають через примусову мобілізацію.
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