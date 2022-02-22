Росія визнала "ДНР" та "ЛНР" у кордонах областей — Путін

Росія визнала кордони "ЛДНР" у межах Донецької та Луганської адміністративних областей. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пресконференції після отримання дозволу від Ради Федерації на використання російської армії за кордоном.

"Їх визнали, а значить визнали й всі їхні фундаментальні документи, в тому числі і Конституцію. А в Конституції прописані кордони в рамках Донецької та Луганської областей в той час, коли вони були у складі України", — заявив Путін.

Він також зазначив, що Москва сподівається на розв'язання "усіх спірних питань" у ході "перемовин між Києвом і керівництвом республік".

"Але наразі це неможливо, оскільки там йдуть бойові дії, які мають тенденцію до загострення", — додав Путін.

Зранку 22 лютого заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявивЮ що Росія визнає “ДНР” і “ЛНР” у межах, в яких їхня "влада" здійснює свої повноваження і юрисдикцію.

А речник Путіна Дмитро Пєсков взагалі не зміг дати відповідь на це питання, передає “Медуза”.

CNN: Щодо визнання “ДНР” і “ЛНР”. Підкажіть, мова йде про їх визнання у нинішніх фактичних межах чи в межах Луганської і Донецької областей? Наскільки ми розуміємо, це дещо різні кордони.

Дмитро Пєсков: У тих кордонах, у яких вони себе проголошували.

CNN: Проголошували на який в момент?

Дмитро Пєсков: Ну коли ці дві республіки були проголошені.

Bloomberg: Можна уточнити щодо цього питання?

Дмитро Пєсков: Ні, мені нічого додати.

“Эхо Москвы”: Ці кордони включають, приміром, Маріуполь?

Дмитро Пєсков: Мені нічого до цього додати. У тих межах, в яких вони існують і були проголошені.

“Эхо Москвы”: Існують чи були проголошені?

Дмитро Пєсков: Ну і були проголошені, і існують.

“Эхо Москвы”: Тобто у нинішніх?

Дмитро Пєсков: Додати мені нічого до цього.

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