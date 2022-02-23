Російська Федерація вважає марними санкції, запроваджені Сполученими Штатами через визнання Москвою правосуб’єктності самопроголошених "Л/ДНР", та обіцяє відреагувати на них належним чином.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ РФ, оприлюдненій 23 лютого.

"Росія довела, що за всіх санкційних недоймитках здатна мінімізувати шкоду, яку їй завдають. І тим паче санкційний пресинг не здатен вплинути на нашу рішучість твердо відстоювати свої інтереси", — зазначає відомство.

У заяві США звинувачуються у намаганні нав’язати "власні правила світопорядку" і стверджується, що Вашингтон здійснює це за допомогу "шантажу, залякування та погроз". Водночас зазначається, що Росія готова до дипломатії, заснованій на принципах взаємної рівності та поваги.

"Сумнівів не повинно бути: на санкції буде надана сильна відповідь, не обов’язково симетрична, але вивірена і відчутна для американської сторони", — підсумовує МЗС Росії.

22 лютого президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти РФ через визнання нею так званих "Л/ДНР". Обмеження стосуються російського суверенного боргу, двох банківських установ та представників російських еліт та їхніх сімей. Окремо санкції запровадили Велика Британія, Японія, Австралія та Канада.

ЄС 22 лютого погодив санкційний пакет, до якого увійшли 351 депутат Державної думи РФ та 27 фізичних і юридичних осіб. За даними "Радіо Свобода", туди також потрапили офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов.

Крім того, Верховна Рада 23 лютого підтримала звернення до Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії, які ініціювали визнання терористичних організацій “Л/ДНР” незалежними державами.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

"Потрібно мати бачення реінтеграції" — дипломати та правозахисники про рішення РФ щодо "Л/ДНР"

Підсумки Радбезу ООН: Україна узгоджує санкції країн проти Росії — МЗС

У "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію у РФ: що відбувається на Донбасі та що про це кажуть місцеві

Як потурбуватися про домашніх тварин в умовах ескалації. Розповідають зоозахисники

Мюнхенська безпекова конференція-2022. Головні тези про Україну

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу