Безпекова ситуація довкола України в останні дні загострилася — починаючи з обстрілів на Донбасі та завершуючи визнанням Росією самопроголошених "Л/ДНР". Зоозахисна організація UAnimals підготувала рекомендації, як в умовах ескалації можна подбати про своїх домашніх улюбленців.

Покладіть ветеринарний паспорт з відмітками про щеплення разом із вашими документами.

Придбайте надійну амуніцію та причепіть до неї адресник або жетон із QR-кодом та вашими контактами.

Намагайтеся рідше гуляти без повідка.

Придбайте достатній запас корму та води щонайменше на 3-5 днів.

Підготуйте миски для їжі та води.

Зберіть базову ветеринарну аптечку.

Підготуйте якісну та міцну переноску або сумку для транспортування.

Запасіться засобами гігієни: пакети для прибирання, пелюшки, лоток, наповнювач.

Придбайте заспокійливі препарати для вихованця (краплі, спрей або нашийник).

Обговоріть план дій у разі надзвичайної ситуації з близькими.

Дізнайтеся, де розташовані найближчі укриття чи безпечні місця.

Заздалегідь подбайте про транспорт. Якщо у вас немає машини, дізнайтесь, як можна транспортувати тварину.

"Головне в такій ситуації — не панікувати, подбати про чотирилапого друга та любити Україну", — підсумовують в UAnimals.

Що відомо

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