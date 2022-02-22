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Як потурбуватися про домашніх тварин в умовах ескалації. Розповідають зоозахисники
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Як потурбуватися про домашніх тварин в умовах ескалації. Розповідають зоозахисники

Олег Павлюк
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Як потурбуватися про домашніх тварин в умовах ескалації. Розповідають зоозахисники Фото: Unsplash

Безпекова ситуація довкола України в останні дні загострилася — починаючи з обстрілів на Донбасі та завершуючи визнанням Росією самопроголошених "Л/ДНР". Зоозахисна організація UAnimals підготувала рекомендації, як в умовах ескалації можна подбати про своїх домашніх улюбленців.

  • Покладіть ветеринарний паспорт з відмітками про щеплення разом із вашими документами.
  • Придбайте надійну амуніцію та причепіть до неї адресник або жетон із QR-кодом та вашими контактами.
  • Намагайтеся рідше гуляти без повідка.
  • Придбайте достатній запас корму та води щонайменше на 3-5 днів.
  • Підготуйте миски для їжі та води.
  • Зберіть базову ветеринарну аптечку.
  • Підготуйте якісну та міцну переноску або сумку для транспортування.
  • Запасіться засобами гігієни: пакети для прибирання, пелюшки, лоток, наповнювач.
  • Придбайте заспокійливі препарати для вихованця (краплі, спрей або нашийник).
  • Обговоріть план дій у разі надзвичайної ситуації з близькими.
  • Дізнайтеся, де розташовані найближчі укриття чи безпечні місця.
  • Заздалегідь подбайте про транспорт. Якщо у вас немає машини, дізнайтесь, як можна транспортувати тварину.

"Головне в такій ситуації — не панікувати, подбати про чотирилапого друга та любити Україну", — підсумовують в UAnimals.

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