Ірландія розгляне скорочення державної підтримки біженців — прем'єр

Цього тижня Ірландія розгляне питання про скорочення державної підтримки шукачів притулку та біженців, в тому числі тих, хто прибув з України, заявив у понеділок прем'єр-міністр Саймон Гарріс.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про приведення системи у відповідність з іншими європейськими країнами, наголосив Гарріс.

“Я, безумовно, розраховую, що ми побачимо зміни в низці сфер, які принесуть те, чого, на мою думку, ірландцям бракувало, а саме — підхід, заснований на здоровому глузді”, — сказав Гарріс в інтерв'ю радіо Newstalk напередодні засідання кабінету міністрів.

Глава уряду додав, що потрібно подивитися на послідовність соціального забезпечення. За його словами, треба розглянути внесок, який люди, що мають статус біженця, повинні робити в забезпечення житлом.

“Ми повинні подбати про те, щоб кожен, хто працює, працював легально, щоб було більше перевірок на робочому місці”, — сказав прем’єр.

Гарріс особливо підкреслив, що має бути послідовний підхід до людей, які приїжджають з України, і що підтримка не повинна залежати від того, коли вони приїхали.

Раніше Ірландія скоротила допомогу українським біженцям, які користуються державним житлом і прибули після середини березня цього року, до 38,80 євро на тиждень з 220 євро і встановила 90-денний ліміт на час, протягом якого вони можуть залишатися у державному житлі.

Зміни не торкнулися 70 000 українців, які вже перебувають у тій чи іншій формі державного житла.

Загалом, за даними агенції, трохи більше 100 000 українців прибули до Ірландії з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, в той час як кількість шукачів притулку з інших країн світу майже потроїлася в порівнянні з допандемічним рівнем і перевищила 13 000 в 2022 і 2023 роках. Цього року їхня кількість зросла до 7 700.

Це зробило імміграцію набагато більшою політичною проблемою в країні з населенням 5,3 мільйона людей, яка намагається розмістити біженців в умовах кризи забезпечення житлом, пише Reuters.