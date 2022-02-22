Путіну дозволили ввести війська РФ на території "Л/ДНР"

Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення російського президента Володимира Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
Таке звернення, оприлюднене на сайті Кремля, надійшло до сенаторів РФ після підписання Путіним законів, які ратифікували "договори про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу" із самопроголошеними "Л/ДНР".
Відповідно до рішення Ради Федерації Росії, загальна чисельність формувань, райони їхньої дії та строк перебування визначаються Путіним.
Сенатор Костянтин Косачов нагадав, що верхня палата російського парламенту вже ухвалювала аналогічні рішення — у 2014 році щодо України, коли йшлося про окупацію Криму, а також у зв'язку із вторгненням у Сирію на боці Башара Асада.
Напередодні Путін доручив Міністерству оборони РФ "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до встановлення дипломатичних відносин із самопроголошеними "Л/ДНР".
Що це означає
Як розповів Суспільному військовий експерт Олег Жданов, рішення Ради Федерації РФ є формальним "узаконенням присутності російських військ на території України".
"Таке ж саме звернення він (Путін — ред.) робив у 2014 році, коли вводив війська в Україну. Вони скасували це рішення у 2015 році. Тепер він знову звернувся... Йому треба якось пояснити, чому російські війська перебувають в Україні. Визнав він, але не визнав світ оці саме проголошені республіки", — сказав експерт.
Жданов також звернув увагу, що у зверненні Путіна йдеться про "застосування військ на іноземні території".
"Річ у тім, що у 2017 році РФ ухвалила федеральний закон про те, що вони скасовують презумпцію міжнародного права над внутрішнім правом. Тобто їхні внутрішні документи важливіші за міжнародне право. Вони фактично відмовились від визнання міжнародного права. Вони користуються суто внутрішніми законами", — зазначив він.
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Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
- Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.
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