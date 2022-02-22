Путіну дозволили ввести війська РФ на території "Л/ДНР"

Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення російського президента Володимира Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".

Таке звернення, оприлюднене на сайті Кремля, надійшло до сенаторів РФ після підписання Путіним законів, які ратифікували "договори про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу" із самопроголошеними "Л/ДНР".

Відповідно до рішення Ради Федерації Росії, загальна чисельність формувань, райони їхньої дії та строк перебування визначаються Путіним.

Сенатор Костянтин Косачов нагадав, що верхня палата російського парламенту вже ухвалювала аналогічні рішення — у 2014 році щодо України, коли йшлося про окупацію Криму, а також у зв'язку із вторгненням у Сирію на боці Башара Асада.

Напередодні Путін доручив Міністерству оборони РФ "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до встановлення дипломатичних відносин із самопроголошеними "Л/ДНР".

Що це означає

Як розповів Суспільному військовий експерт Олег Жданов, рішення Ради Федерації РФ є формальним "узаконенням присутності російських військ на території України".

"Таке ж саме звернення він (Путін — ред.) робив у 2014 році, коли вводив війська в Україну. Вони скасували це рішення у 2015 році. Тепер він знову звернувся... Йому треба якось пояснити, чому російські війська перебувають в Україні. Визнав він, але не визнав світ оці саме проголошені республіки", — сказав експерт.

Жданов також звернув увагу, що у зверненні Путіна йдеться про "застосування військ на іноземні території".

"Річ у тім, що у 2017 році РФ ухвалила федеральний закон про те, що вони скасовують презумпцію міжнародного права над внутрішнім правом. Тобто їхні внутрішні документи важливіші за міжнародне право. Вони фактично відмовились від визнання міжнародного права. Вони користуються суто внутрішніми законами", — зазначив він.

Що відомо

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