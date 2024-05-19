За добу російське військо на війні в Україні втратило 1210 військових — Генштаб

Станом на ранок 19 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 492 290 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1210 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7576 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 14630 (+35) од,
- артилерійських систем — 12687 (+48) од,
- РСЗВ —1074 (+3) од,
- засоби ППО — 803 (+2) од,
- літаків — 354 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10155 (+47),
- крилаті ракети — 2204 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17251 (+82) од,
- спеціальна техніка — 2077 (+2).
Дані уточнюються.