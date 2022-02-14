Посольства країн-членів Євросоюзу залишаються в Києві — посол ЄС в Україні

Країни-члени Європейського Союзу не планують перевозити свої дипломатичні представництва в Києві на тлі нарощування Росією агресії біля кордонів. Про це за підсумками зустрічі європейських послів 14 лютого повідомив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

За його словами, на зустрічі, де був присутній і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, сторони підтвердили повну підтримку Києва на тлі "військового, економічного і психологічного тиску з боку Росії".

Раніше Європейський Союз заявив про відсутність намірів евакуйовувати своїх співробітників з України. Сам Маасікас також стверджував, що залишається в Києві.

Евакуація дипломатів з України

24 січня Державний департамент США дозволив добровільний від’їзд американських державних службовців з посольства у Києві та наказав виїхати членам їх родин. Австралія, Німеччина і Канада також оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії.

Водночас про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.

Під час пресконференції 10 лютого міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва може евакуювати частину своїх дипломатів з України у зв'язку з аналогічними діями Великої Британії та США.

Тоді ж американська влада закликала громадян США не їздити в Україну через посилення загрози російських військових дій та COVID-19. А тих, хто в Україні, закликали виїхати зараз комерційним або приватним шляхом. Тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що це не свідчить про радикальну зміну безпекової ситуації.

14 лютого стало відомо, що Сполучені Штати, Канада і Австралія призупинили діяльність своїх дипломатичних установ у Києві й перевезли частину персоналу до Львова. Пізніше це прокоментував президент Володимир Зеленський.

"Велика помилка, що деякі посольства переїжджають на Західну Україну, тому що немає Західної України. Є Україна, вона цільна. Тому, якщо не дай Боже, щось відбудеться — буде всюди. Не можна бути від ескалації чи від проблем на відстані п'яти годин. Ми всі — одна країна", — зазначив він.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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