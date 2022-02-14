Станом на 14 лютого за межами України перебувають 23 народні депутати, підтвердив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу після закритого засідання органу. Він відмовився уточнювати, про кого саме йдеться.

Своєю чергою голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що не знає кількість депутатів, які зараз перебувають в Україні: "Завтра (15 лютого — ред.) ми побачимо на засіданні. Усі, хто хоче боронити Україну, вони завтра будуть у залі".

За даними видання "Українська правда", більшість депутатів за кордоном — з фракції "Опозиційна платформа — За життя". Це зокрема Ілля Кива (з 30 січня перебуває в Іспанії), Вадим Рабінович (з 3 лютого в Ізраїлі), Олег Волошин (14 лютого на авто виїхав до Білорусі), Юлія і Сергій Льовочкіни (у Франції та Італії відповідно), Наталія Королевська (9 лютого вилетіла до Латвії) тощо.

П’ятеро депутатів, що перебувають за межами України, належать до фракції "Слуга Народу". Це Олександр Аліксейчук, Ірина Аллахвердієва та Євген Пивоваров (перебувають в ОАЕ з 5, 4 та 11 лютого відповідно), Ігор Кривошеєв (з 4 лютого в Іспанії) та Сергій Нагорняк (з 11 лютого у Швейцарії).

За кордоном перебувають чотири позафракційні депутати — Вадим Новинський (з 10 лютого в Німеччині), Роман Іванісов (з 11 лютого у Франції), Дмитро Шпенов (з 12 лютого у Швейцарії) та Євген Яковенко (з 12 лютого в Туреччині), а також два депутати від "Голосу" — Олександра Устінова (з 6 лютого в Німеччині) та Ярослав Железняк (з 12 лютого у Франції).

Раніше президент Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що депутати, які перебувають за кордоном, мають протягом 24 годин повернутися в Україну. Він також наголосив, що його сім'я перебуває в Києві.

Зазначимо, що у Верховній Раді з 15 лютого починається пленарний тиждень. Раніше парламент призупинив роботу через спалах коронавірусу серед депутатів.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

13 лютого видання "Українська правда" опублікувало матеріал про те, що з України вилетіли понад 20 приватних і чартерних літаків з українськими олігархами та народними депутатами. Станом на 14 лютого понад 20 країн оголосили про скорочення персоналу дипломатичних місій у Києві або повної евакуації посольств до міст Західної України.

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