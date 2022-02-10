Лавров не виключає часткової евакуації російських дипломатів з України

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва може евакуювати частину своїх дипломатів у зв'язку з аналогічними діями Великої Британії та США.

Про це він розповів під час пресконференції 10 лютого, повідомляє РБК.

"Ми вже замислились самі, можливо саме англосакси щось готують, якщо вони евакуюють своїх співробітників (з України — ред.). Ми теж подивилися на їхні дії, і, мабуть, також порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час поїхати додому", — сказав Лавров.

Своєю чергою, пресаташе підтвердив, що посольство Росії у Києві працює над питанням тимчасового виведення з України неосновного персоналу дипустанови, повідомляє ТАСС.

24 січня Державний департамент США дозволив добровільний від’їзд американських державних службовців з посольства у Києві та наказав виїхати членам їх родин. Австралія, Німеччина і Канада також оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії.

Водночас про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.

Що відомо

25 січня президент Володимир Зеленський заявив, що вивезення окремими державами з України дипломатів та членів їхніх родин не означає, що ескалація конфлікту з РФ є неминучою.

За даними ЗМІ, між президентом Володимиром Зеленським та адміністрацією американського лідера Джо Байдена зростає напруженість через розбіжності щодо загрози нападу на Україну з боку Росії.

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