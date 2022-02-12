Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

Про це він сказав під час брифінгу у Каланчаку, що на Херсонщині, де стартували тактично-спеціальні навчання.

"Я не можу погоджуватися чи не погоджуватися з тим що ще не сталося, слава богу. Поки що повномасштабної війни немає на сьогодні. Я як президент повинен говорити з суспільством маючи реальну інформацію. Ми отримуємо багато різної інформації з багатьох джерел. У нас також є розвідники, я не вважаю що розвідка України працює поганіше за розвідку інших держав", — сказав глава держави, коментуючи дані американської розвідки про ймовірність нападу Росії у середині лютого.

Він зазначив, що зараз у ЗМІ є забагато інформації про загрозу вторгнення РФ з вказанням конкретних дат, і українська сторона розуміє ці ризики. Разом з тим Зеленський наголосив, що "найкращі друзі для ворогів — це паніка у нашій країні". За його словами, зараз триває робота у щоденному режимі на дипломатичному рівні різних держав та різних рівнів.

"Ми вважаємо дипломатичний шлях єдиним шляхом щодо деескалації та деокупації. Ми маємо бути готові щодня. Це почалося не вчора. Це почалося у 2014-му. Тож ми готові і тому ми тут", — сказав український лідер.

Що відомо

Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.

Послиня Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс та голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявили, що залишаться у Києві попри рекомендації виїхати з країни на тлі загрози вторгнення Росії.

24 січня Державний департамент США дозволив добровільний від’їзд американських державних службовців з посольства у Києві та наказав виїхати членам їх родин. Австралія, Німеччина і Канада також оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії.

Під час пресконференції 10 лютого міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва може евакуювати частину своїх дипломатів з України у зв'язку з аналогічними діями Великої Британії та США.

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