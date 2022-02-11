Заклик президента Сполучених Штатів Джо Байдена залишити територію України, звернений до американських громадян не свідчить про радикальну зміну безпекової ситуації.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Нічого нового в цій заяві немає. Ми знаємо позицію Сполучених Штатів, які вже робили такі заяви. Вони розпочали з евакуації членів сімей співробітників посольства. Тому ця заява не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації", — заявив Кулеба.

11 лютого Американська влада закликала громадян США не їздити в Україну через посилення загрози російських військових дій та COVID-19. Ті, хто в Україні, мають виїхати зараз комерційним або приватним шляхом.

“Якщо ви залишитеся в Україні, будьте обережнішими через злочинність, громадянські заворушення та можливі бойові дії, якщо Росія почне військові дії. Деякі області мають підвищений ризик”, — попередили американців у Держдепі 10 лютого.

Що відомо

11 лютого Державний департамент США рекомендував всім американським громадянам залишити територію України.

24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США та наказав виїхати членам родин (“обов’язковий від’їзд”) державних службовців США з посольства у Києві.

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