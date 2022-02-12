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Канада призупинила роботу свого посольства у Києві
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Канада призупинила роботу свого посольства у Києві

Тетяна Яворович
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Канада призупинила роботу свого посольства у Києві Ілюстративне фото, Unsplash

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про зупинення роботи посольства країни у Києві на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться повідомляється сайті канадського МЗС.

"З огляду на подальше погіршення безпекової ситуації, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні України, ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові та тимчасово призупинимо роботу нашого посольства в Києві", — йдеться у заяві очільниці канадського відомства Мелані Жолі.

У МЗС країни запевнили, що дипломатична присутність та активна участь Канади в Україні збережуться, проте надання консульських послуг буде обмежено.

"Послуги для громадян Канади надаватимуться у тимчасовому офісі, лише за попереднім записом", — додали у зовнішньополітичному відомстві Канади.

Що відомо

  • Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.
  • Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.
  • 12 лютого Президенти Франції та США Еммануель Макрон та Джо Байден 12 лютого провели телефонні перемови з російським лідером Володимиром Путіним та обговорили з ним зростання напруженості навколо України.
  • Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення та заявили про безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів.
  • Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

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