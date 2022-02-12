Канада призупинила роботу свого посольства у Києві

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про зупинення роботи посольства країни у Києві на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.
Про це йдеться повідомляється сайті канадського МЗС.
"З огляду на подальше погіршення безпекової ситуації, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні України, ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові та тимчасово призупинимо роботу нашого посольства в Києві", — йдеться у заяві очільниці канадського відомства Мелані Жолі.
У МЗС країни запевнили, що дипломатична присутність та активна участь Канади в Україні збережуться, проте надання консульських послуг буде обмежено.
"Послуги для громадян Канади надаватимуться у тимчасовому офісі, лише за попереднім записом", — додали у зовнішньополітичному відомстві Канади.
Що відомо
- Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.
- Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.
- 12 лютого Президенти Франції та США Еммануель Макрон та Джо Байден 12 лютого провели телефонні перемови з російським лідером Володимиром Путіним та обговорили з ним зростання напруженості навколо України.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення та заявили про безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.
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