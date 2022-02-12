Канада призупинила роботу свого посольства у Києві

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про зупинення роботи посольства країни у Києві на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться повідомляється сайті канадського МЗС.

"З огляду на подальше погіршення безпекової ситуації, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні України, ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові та тимчасово призупинимо роботу нашого посольства в Києві", — йдеться у заяві очільниці канадського відомства Мелані Жолі.

У МЗС країни запевнили, що дипломатична присутність та активна участь Канади в Україні збережуться, проте надання консульських послуг буде обмежено.

"Послуги для громадян Канади надаватимуться у тимчасовому офісі, лише за попереднім записом", — додали у зовнішньополітичному відомстві Канади.

Що відомо

Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

12 лютого Президенти Франції та США Еммануель Макрон та Джо Байден 12 лютого провели телефонні перемови з російським лідером Володимиром Путіним та обговорили з ним зростання напруженості навколо України.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення та заявили про безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

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