Американська влада закликала громадян США не їздити в Україну через посилення загрози російських військових дій та COVID-19. Ті, хто в Україні, мають виїхати зараз комерційним або приватним шляхом. Про це йдеться на сайті Держдепу.

“Якщо ви залишитеся в Україні, будьте обережнішими через злочинність, громадянські заворушення та можливі бойові дії, якщо Росія почне військові дії. Деякі області мають підвищений ризик”, — попередили американців у Держдепі 10 лютого.

Що відомо

24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США та наказав виїхати членам родин (“обов’язковий від’їзд”) державних службовців США з посольства у Києві.

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