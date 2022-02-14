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Більшість співробітників посольства США переїхали до Львова – ЗМІ
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Більшість співробітників посольства США переїхали до Львова – ЗМІ

Ярослав Лепеха
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Більшість співробітників посольства США переїхали до Львова – ЗМІ Автобуси з видвореними американськими дипломатами у Москві, 5 квітня 2018 року. Фото: AP

Основна частина співробітників посольства США в Україні уже працюють у Львові, передає Інтерфакс із посиланням нас слова чиновника Державного департаменту США.

"Основний штат співробітників посольства переїхав до Львова, щоб продовжити нашу важливу роботу щодо підтримки України й пошуку дипломатичного вирішення цієї кризи, яку, звісно, створила Росія", – сказав чиновник інформагентству.

Як відомо, частину дипломатичних співробітників посольства Сполучених штатів Америки вже евакуювали до Батьківщини – решта переїхала працювати до Львова.

Що відомо

  • 13 лютого ЗМІ повідомили, що американські співробітники в ОБСЄ почали організовано виїжджати з окупованого Донецька.
  • Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.
  • 12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.
  • 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
  • У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.
  • Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.
  • На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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