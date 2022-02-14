Більшість співробітників посольства США переїхали до Львова – ЗМІ

Основна частина співробітників посольства США в Україні уже працюють у Львові, передає Інтерфакс із посиланням нас слова чиновника Державного департаменту США.

"Основний штат співробітників посольства переїхав до Львова, щоб продовжити нашу важливу роботу щодо підтримки України й пошуку дипломатичного вирішення цієї кризи, яку, звісно, створила Росія", – сказав чиновник інформагентству.

Як відомо, частину дипломатичних співробітників посольства Сполучених штатів Америки вже евакуювали до Батьківщини – решта переїхала працювати до Львова.

Що відомо

13 лютого ЗМІ повідомили, що американські співробітники в ОБСЄ почали організовано виїжджати з окупованого Донецька.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

"Це блеф". Що кажуть іноземці про загрозу війни між Україною та Росією

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу