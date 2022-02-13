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Австралія призупинила роботу свого посольства у Києві
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Австралія призупинила роботу свого посольства у Києві

Тетяна Яворович
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Австралія призупинила роботу свого посольства у Києві Укрінформ

Уряд Австралії ухвалив рішення призупинити роботу свого посольства у Києві через погіршення ситуації з безпекою.

Про це повідомляється на сайті МЗС країни.

"З огляду на погіршення ситуації з безпекою, викликане зосередженням російських військ на кордоні з Україною, уряд розпорядився про від'їзд співробітників посольства Австралії в Києві та тимчасово зупинив роботу нашого посольства в Києві", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що диппредставництво Австралії тимчасово перенесуть до Львова. Також у МЗС Австралії закликали своїх громадян негайно залишити територію України

"Умови безпеки можуть змінитися в найкоротші терміни", — попередили у відомстві.

Раніше Канада та Німеччина заявили про перенесення своїх диппредставництв до Львова.

Що відомо

  • Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.
  • Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.
  • Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.
  • 12 лютого Президенти Франції та США Еммануель Макрон та Джо Байден 12 лютого провели телефонні перемови з російським лідером Володимиром Путіним та обговорили з ним зростання напруженості навколо України.
  • Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення та заявили про безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів.
  • Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

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