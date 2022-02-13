Австралія призупинила роботу свого посольства у Києві

Уряд Австралії ухвалив рішення призупинити роботу свого посольства у Києві через погіршення ситуації з безпекою.

Про це повідомляється на сайті МЗС країни.

"З огляду на погіршення ситуації з безпекою, викликане зосередженням російських військ на кордоні з Україною, уряд розпорядився про від'їзд співробітників посольства Австралії в Києві та тимчасово зупинив роботу нашого посольства в Києві", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що диппредставництво Австралії тимчасово перенесуть до Львова. Також у МЗС Австралії закликали своїх громадян негайно залишити територію України

"Умови безпеки можуть змінитися в найкоротші терміни", — попередили у відомстві.

Раніше Канада та Німеччина заявили про перенесення своїх диппредставництв до Львова.

Що відомо

Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

12 лютого Президенти Франції та США Еммануель Макрон та Джо Байден 12 лютого провели телефонні перемови з російським лідером Володимиром Путіним та обговорили з ним зростання напруженості навколо України.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення та заявили про безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

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