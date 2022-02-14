Зеленський: Велика помилка, що деякі посольства переїжджають на Західну Україну

Президент Володимир Зеленський назвав "великою помилкою" евакуацію дипломатичного персоналу деяких іноземних посольств до Львова. Про це він заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Зеленський наголосив, що у складний час і на тлі загрози російської агресії його родина перебуває разом із ним в Україні.

Дуже важливо для держави, для суспільства, підтримувати Україну. Громадянин — не той, у кого паспорт, а той, хто сьогодні — в Україні. Я вважаю, що у великий час живемо. Щодо політиків, дипломатів, бізнесменів. Ви говорите 30 чартерів (вилетіли з України - ред.) тільки вчора. Це говорить про те, що у нас багата країна. Головне, щоб вони порожніми вилітали, а не вивозили щось з України", — заявив Зеленський.

Він додав, що перед загрозою вторгнення залишаються "надійні громадяни України".

"Велика помилка, що деякі посольства переїжджають на Західну Україну, тому що немає Західної України. Є Україна, вона цільна. Тому, якщо не дай Боже, щось відбудеться — буде всюди. Не можна бути від ескалації чи від проблем на відстані п'яти годин. Ми всі — одна країна", — наголосив Зеленський.

Президент України також зазначив, що депутати "тих чи інших партій" знаходяться за кордоном.

"Ви всі розумієте, які ці люди. Ми повинні надавати їм сигнал від Верховної ради, від спікера і від себе особисто я хотів би їх попросити, щоб упродовж 24 годин, вони коли перевезли вже когось зі своїх рідних, щоб вони повернулися до держави, — додав президент. — Не можна говорити, що ми патріоти, а потім перевозити свої офіси до Львова, чи Варшави, чи до США".

Що відомо

13 лютого видання "Українська правда" опублікувало матеріал про те, що з України вилетіли понад 20 приватних і чартерних літаків з українськими олігархами та народними депутатами.

Станом на 14 лютого понад 20 країн оголосили про скорочення персоналу дипломатичних місій у Києві або повної евакуації посольств до міст Західної України.

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