ЄС поки не планує евакуації своїх працівників з України

На тлі заклику Сполучених Штатів американцям виїжджати з України та уникати туди поїздок Європейський Союз не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.

Про це на брифінгу 11 лютого заявив речник Європейської комісії Петер Стано.

"Кожна країна має свої підстави й критерії, щоб ухвалити рішення про потребу в евакуації громадян і повідомити про це. Країни ЄС своєю чергою продовжують діяльність в Україні, як і раніше", — повідомив він.

Речник ЄК додав, що відомство "дуже пильно стежить за розвитком ситуації" в Україні й продовжує планування на випадок "екстреної ситуації". "Але ми продовжуємо діяти в Україні як зазвичай, як це було від початку кризи", — додав він.

Напередодні, 10 лютого, американська влада закликала громадян США не їздити в Україну через посилення загрози російських військових дій та COVID-19. А тих, хто в Україні, закликали виїхати зараз комерційним або приватним шляхом.

На це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що заклик президента Сполучених Штатів Джо Байдена до американських громадян залишити територію України не свідчить про радикальну зміну безпекової ситуації.

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