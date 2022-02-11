ЄС поки не планує евакуації своїх працівників з України

На тлі заклику Сполучених Штатів американцям виїжджати з України та уникати туди поїздок Європейський Союз не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.
Про це на брифінгу 11 лютого заявив речник Європейської комісії Петер Стано.
"Кожна країна має свої підстави й критерії, щоб ухвалити рішення про потребу в евакуації громадян і повідомити про це. Країни ЄС своєю чергою продовжують діяльність в Україні, як і раніше", — повідомив він.
Речник ЄК додав, що відомство "дуже пильно стежить за розвитком ситуації" в Україні й продовжує планування на випадок "екстреної ситуації". "Але ми продовжуємо діяти в Україні як зазвичай, як це було від початку кризи", — додав він.
Напередодні, 10 лютого, американська влада закликала громадян США не їздити в Україну через посилення загрози російських військових дій та COVID-19. А тих, хто в Україні, закликали виїхати зараз комерційним або приватним шляхом.
На це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що заклик президента Сполучених Штатів Джо Байдена до американських громадян залишити територію України не свідчить про радикальну зміну безпекової ситуації.
Читайте також: Росія може напасти на Україну "будь-коли", навіть під час Олімпіади в Пекіні — держсекретар США
Що відомо
- 24 січня Державний департамент США дозволив добровільний від’їзд американських державних службовців з посольства у Києві та наказав виїхати членам їх родин. Австралія, Німеччина і Канада також оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії.
- Водночас про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.
- Під час пресконференції 10 лютого міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва може евакуювати частину своїх дипломатів з України у зв'язку з аналогічними діями Великої Британії та США.
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися
Заборона роботи з банками та експорту технологій. Які санкції готують Росії у разі нападу на Україну
Навіщо НАТО посилюється і як це стосується України: коментар військового експерта
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!