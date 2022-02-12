Послиня Британії та представник ЄС заявили, що залишаться у Києві

Послиня Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс та голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявили, що залишаться у Києві попри рекомендації виїхати з країни на тлі загрози вторгнення Росії.
Про це вони повідомили на своїх сторінках у Twitter.
"Я залишаюся у Києві і продовжую працювати з основною командою. Посольство продовжує працювати", — написала Cіммонс після оприлюднення рекомендації для громадян Британії в Україні негайно виїжджати із країни.
Також залишилися у Києві вирішив очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас попри те, що Євросоюз заявив про евакуацію частини своїх дипломатів із країни.
"Я повторюю: я залишаюся в Україні", — запевнив він.
Що відомо
- Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії.
- Американська влада закликала громадян США не їздити в Україну через посилення загрози російських військових дій та COVID-19. Ті, хто в Україні, мають виїхати зараз комерційним або приватним шляхом.
- Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.
- 24 січня Державний департамент США дозволив добровільний від’їзд американських державних службовців з посольства у Києві та наказав виїхати членам їх родин. Австралія, Німеччина і Канада також оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії.
- Під час пресконференції 10 лютого міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва може евакуювати частину своїх дипломатів з України у зв'язку з аналогічними діями Великої Британії та США.
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