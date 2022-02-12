Послиня Британії та представник ЄС заявили, що залишаться у Києві

Послиня Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс та голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявили, що залишаться у Києві попри рекомендації виїхати з країни на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це вони повідомили на своїх сторінках у Twitter.

"Я залишаюся у Києві і продовжую працювати з основною командою. Посольство продовжує працювати", — написала Cіммонс після оприлюднення рекомендації для громадян Британії в Україні негайно виїжджати із країни.

Також залишилися у Києві вирішив очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас попри те, що Євросоюз заявив про евакуацію частини своїх дипломатів із країни.

"Я повторюю: я залишаюся в Україні", — запевнив він.

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