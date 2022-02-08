Подальша ескалація ситуації на кордоні з Україною може обернутися для Росії новими економічними санкціями. Про це з початку року неодноразово заявляли світові лідери, а проєкт розширення чинних обмежень внесли до британського парламенту. У разі ймовірного нового вторгнення РФ в Україну їх запровадять “миттєво”. Сполучені Штати обговорюють пакет обмежень, який охопить не лише Москву, а й союзний їй Пекін. Суспільне розбиралося до яких дій будуть готові західні партнери України, аби покарати Путіна і як нові санкції відрізнятимуться від тих, які уже були раніше.

Які санкції вже діють проти Росії

Санкції проти Росії впроваджують, відколи РФ окупувала український Крим та частину Донбасу. Під обмеження ЄС та США потрапили й цілі сектори російської економіки, і сотні фізичних та юридичних осіб.

Перший пакет санкцій за анексію Криму був навесні 2014-го: тоді їх підтримали Сполучені Штати, Євросоюз, Австралія, Нова Зеландія та Канада. Ці обмеження передбачали замороження активів і запровадження візових обмежень проти російських посадовців. Путін тоді заперечував будь-яку їхню резонність і наполягав, що із його оточення навмисно обирали "близьких людей, друзів — щоби [...] добряче їх покарати".

Далі були нові пакети санкцій уже через події на Донбасі — проти ватажків терористичних угруповань "ЛНР" та "ДНР" і тих, хто постачав їм зброю. А згодом санкційні списки поповнили й ті, хто був причетний до збиття малайзійського Боїнга 777 поблизу Сніжного Донецької області.

Після Криму й Донбасу у США та ЄС були нові приводи для санкцій: наприклад, отруєння у британському Солсбері російського ексрозвідника Сергія Скрипаля та його доньки у 2018-му. А у 2020-му — спроба отруєння, а згодом ув’язнення іншого росіянина — опозиціонера Олексія Навального.

Ці санкції були двох видів — блокуючі, коли "заморожуються" іноземні активи чиновників або бізнесменів, крім того, цим людям забороняють в’їзд до країни, та секторальні. Вони зачіпають компанії та людей, які задіяні у певній галузі економіки.

У Росії у 2014-му називали санкції "найсуворішими з часів Холодної війни". Але потім наголошували, що обмежень економіка Росії начебто не відчула. Та й не для всіх російських бізнесменів потрапляння у санкційні списки означало "випадання" із перших рядків переліків Forbes.

Санкції дійсно не завжди дієвий інструмент. Дослідження Foreign Affairs свідчать, що економічні обмеження спрацьовують лише у третині, максимум половині випадків. Аналітики британського видання Financial Times теж наголошують: замість того, щоб дестабілізувати Росію, західні санкції радше спонукали Москву "закритися" від Заходу.

Але попри все, економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд у розмові із Суспільним радить не довіряти оцінкам росіян про вплив від санкцій: "Вони мали значно більший вплив, аніж росіяни хочуть визнати. Мої підрахунки свідчать, що це десь два з половиною відсотки ВВП, які втрачалися щороку з 2014-го по 2020-й. Економіка Росії в цей період не зростала. Більше компаній перейшло у власність держави та поплічників Путіна. Це все сприяло економічному занепаду та криміналізації російської економіки".

Так було до 2021-го, коли світові ціни на енергоносії почали бити рекорди. А російський бюджет, який насамперед залежить від доходів з експорту нафти та газу, отримав додаткові ресурси. І вже влітку минулого року ВВП Росії рекордно зріс — вперше за час пандемії.

Якими можуть бути нові санкції проти Росії

Санкції, які анонсує Путіну Захід, уже описували різними епітетами — "пекельні", "досі небачені", "найпотужніші з 2014-го". Скоріше за все, йдеться не лише про блокуючі й секторальні, а про повний комплекс санкційних опцій.

"Західним суб'єктам буде заборонено мати справу з низкою великих російських державних банків. Я б також очікував, що уряд США заборонить вторинну торгівлю російськими державними облігаціями, про що чітко не сказано, але це буде закономірно. А інша група санкцій – це санкції на експорт технологій, і це може бути дуже важливо для того, щоб скоротити російську військову промисловість, а також російську високотехнологічну промисловість загалом", — говорить Андерс Аслунд.

Джо Байден казав, що подумує і про персональні санкції проти російського президента. Що саме вони передбачатимуть, президент США не пояснив. Але блокування активів, наприклад, Путіну нема чого боятися, заявили у Кремлі. Мовляв, усі його статки — у банку "Росія", а за кордоном у російських чиновників рахунків та майна немає. Раніше американські конгресмени представляли декілька проєктів санкцій, де уточнювали, хто саме міг би увійти до санкційного списку. Днями в Білому домі анонсували санкції якраз проти "найближчого кола Путіна"— утім, без конкретики.

"Особи, яких ми ідентифікували, входять до найближчого оточення Кремля або перебувають поруч із ним і відіграють роль в ухваленні урядових рішень. Ми розробили конкретні санкційні пакети як для російських еліт, так і для членів їхніх родин", — пояснила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу 4 лютого.

Крім цього, у США обговорюються санкції проти низки російських державних або й приватних банків. Проти деяких менших обмеження діють ще з 2014-го. Можуть бути запроваджені санкції й проти Російського фонду прямих інвестицій, який підтримує держава і який інвестує у провідні російські приватні компанії.

Байден зауважував про ще одну опцію — відключення Росії від американської валютної системи. Крім того, у Вашингтоні подумують ще й запровадити експортний контроль у високотехнологічних галузях — наприклад, обороні, космосі, штучному інтелекті.

Але найбільш болісним варіантом, який, до слова, обговорюється ще з 2014-го в США та ЄС, є перспектива відключення Росії від SWIFT. Це найпопулярніша міжнародна фінансова система, якою користуються як банки, так і фізичні особи. Поки що у світі від SWIFT відключали хіба банки Ірану та КНДР.

"Це шок для будь-якої економіки. Щойно відключаєте країну від SWIFT, ви замикаєте її в межах власної країни. Це може зруйнувати 50-60% вашої економіки. Особливо якщо ми говоримо про російську економіку, бо вона експортоорієнтована і значно більше інтегрована у світову економіку, ніж, наприклад, українська", — наголосив у розмові із Суспільним економіст та інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Але в історії зі SWIFT є важливий нюанс: швидше за все, відключення Росії не минеться без наслідків і для решти світу. За словами Фурси, є ризик, що це рішення спровокує навіть глобальну економічну кризу.

Останніми тижнями вдалося досягти єдиної позиції союзників щодо запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Він уже повністю завершений, однак не запущений. У Вашингтоні обіцяють, що у разі вторгнення російських військ в Україну газогону запрацювати не дадуть. Зараз цю позицію підтримує і Париж, і навіть Берлін, який вважає "Північний потік-2" виключно економічним проєктом.

Утім, питання — наскільки санкції проти газогону, як і інші обмеження на енергоносії з Росії, реалістичні з огляду на нинішню залежність Європи від російських поставок. Європа купує 40% природного газу та чверть нафти в Росії. І хоча США опрацьовують альтернативні джерела поставок енергоносіїв до Європи, про повну відмову від російського газу не йдеться — принаймні поки що.

"Російський газ поки що потрібен Європі, бо потужності для прийому скрапленого газу обмежені. Але ми зараз бачимо активні кроки з боку Китаю, Європи і США, щоб збільшити ці потужності і через кілька років убезпечити Європу від тиску з боку росіян. Зараз просто пік залежності від російського газу, тому що зараз відмовляються від вугілля, а Німеччина ще й "атомку" прикрила. У цей перехідний період роль газу дуже важлива. Але щодалі мине рік, два, чотири, п’ять — залежність від російського газу буде падати", — констатує Сергій Фурса.

Чому санкції обіцяють запровадити лише після вторгнення (якщо воно буде)?

"Якщо російський солдат перетне кордон з Україною, ми матимемо справу з дійсно глибокою проблемою. Тому що це буде дуже явна атака на Україну”, — наголошував держсекретар США Ентоні Блінкен.

У ЄС заявили, що приводом для запровадження санкцій буде "будь-яка агресивна дія з боку Росії". Утім, що саме мається на увазі, єврочиновники не уточнюють: скажімо, чи можуть вважатися агресією кібератаки, які теж мають дестабілізаційний вплив?

Та останніми тижнями Київ просить запровадити санкції, не чекаючи вторгнення. Аргументує це покаранням за погрози Україні й шантаж заходу умовами про нерозширення НАТО.

"Навіщо нам санкції потім? Йдеться про санкції не для нашої держави, йдеться про стримання повномасштабної агресії у бік країн ЄС. Але це не можна робити за рахунок нашої держави. У нас 15 тис. українців загинуло, а вони обговорюють санкції після. Я вважаю, що це нечесно", — заявив Володимир Зеленський на пресконференції для іноземних журналістів.

Сергій Фурса пояснює: погроза санкціями — значно сильніший інструмент, ніж вони самі. Цю думку підтримує і посол Естонії в Україні Каймо Кууск. У розмові з Суспільним від зауважив, що західні союзники мають розглядати увесь спектр санкційних опцій, щоби продемонструвати: "Росія має грати за нашими правилами".

"Санкції мають бути покаранням, як для маленької дитини: натиснеш кнопочку — отримаєш цукерочку. Натиснеш не ту кнопочку — отримаєш удар електрошоком. І людина така, як Путін, має так виховуватися", — каже Фурса.

За словами експерта, санкції, які обговорюються в Брюсселі та Вашингтоні нині, вперше спрямовані на те, щоби знищити російську економіку, "повернути її до стану Середньовіччя".

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