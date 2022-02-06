Росія стягнула до кордонів України 70% військ, необхідних для вторгнення — NYT

Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Про це заявили посадовці Білого дому на закритій 6-годинній зустрічі з конгресменами та сенаторами, передає New York Times.

Зазначається, що у зустрічі у Конгресі взяли участь міністр оборони Ллойд Остін, державний секретар Ентоні Блінкен, директор Національної розвідки Авріл Гейнс та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. Представники адміністрації Джо Байдена озвучили п’ять ймовірних сценаріїв російського президента Володимира Путіна. Як зазначається, що якщо Путін обере найбільш агресивний сценарій, то він намагатиметься швидко захопити Київ та усунути чинну владу в Україні. На думку генерала Міллі, російський лідер може ухвалити рішення про вторгнення не раніше другої половини лютого, після завершення зимових Олімпійських Ігор у Пекіні та коли земля повністю замерзне, що полегшить переміщення важких транспортних засобів. Разом з тим посадовці не виключають, що Путін може розпочати з менших кроків, аби перевірити реакцію Заходу. Наприклад, вдатися до кібератак, що паралізують українські електромережі та комунікації.

За їх оцінками, масштабне вторгнення Росії в Україну може спричинити загибель від 25 тисяч до 50 тисяч мирних жителів, від 5 тисяч до 25 тисяч українських військових і від 3 до 10 тисяч російських військових. Також війна призведе до появи від одного до п'яти мільйонів біженців та спричинить кризу Європі.

Своєю чергою газета The Washington Post із посиланням на офіційних осіб і співробітників американської розвідки повідомляє, що Росія підготувала для можливого нападу 83 батальйонні тактичні групи, кожна з яких налічує близько 750 військовослужбовців. При цьому два тижні тому, за інформацією видання, було зафіксовано присутність 60 таких груп.

"Ці понад 62 тисячі військовослужбовців підтримуються десятками тисяч додаткових співробітників для забезпечення логістики, авіації та надання медичної підтримки", — йдеться в матеріалі.

Що відомо

5 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військову потужність біля кордонів України.

Прессекретарка Білого Дому Джен Псакі заявила 2 лютого, що офіційні представники США більше не називатимуть потенційне вторгнення РФ в Україну "неминучим". За словами речниці, таке формулювання посилало небажаний сигнал, що Путін нібито вже прийняв рішення про вторгнення.

28 січня під час пресконференції для іноземних журналістів президент Зеленський закликав не поширювати паніку щодо можливого наступу Росії на Україну. Ця заява відобразила розбіжності між президентами України та США щодо неминучості наступу Росії.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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