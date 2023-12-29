У ніч проти 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу "Shahed", крилатими та балістичними ракетами, а також ракетами "Кинджал". Усього російські війська запустили близько 110 ракет, більшість із них вдалося збити, повідомив президент Володимир Зеленський.

У другій половині дня російські війська завдали ще одну серію ракетних ударів по території України — цього разу під вогнем опинились Черкащина та Сумщина.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові, на Сумщині та Черкащині є постраждалі — за даними на 30 грудня, загалом загинули 39 людей, понад 160 дістали поранення. Збираємо головне, що відомо про наслідки атаки станом на зараз.

Київ

У столиці під час атаки працювали сили ППО, уламки ракет впали в різних районах міста, зокрема у Святошинському, Подільському, Шевченківському та Дарницькому.

Станом на 13 годину 30 грудня кількість жертв російського обстрілу зросла до 16 людей, понад 30 дістали поранення, повідомила Київська міська військова адміністрація. 1 січня у столиці оголошене днем жалоби за загиблими.

Станом на середину дня 30 грудня варійно-пошукові роботи у Шевченківському районі Києва тривають, інформує ДСНС.

Напередодні ввечері міський голова Віталій Кличко повідомляв, що з-під завалів вдалося врятувати вісьмох людей.

"З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі врятували 8 постраждалих. Та дістали 9 тіл загиблих. Пошук людей під завалами триває", — написав він у Telegram.

За даними ДСНС, через удари травмовані 24 людини, вісьмох врятували з-під завалів.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла, що через удари 30 людей отримали травми.

Перед цим Віталій Кличко повідомляв, що 25 людей шпиталізували до медзакладів міста.

На місці пошкодженого уламками складського приміщення у Шевченківському районі тривають пошукові роботи, під завалами можуть бути люди. Чотирьох людей врятували з-під завалів.

Уламками пошкоджена будівля станції метро "Лук'янівська", її роботу призупиняли.

У Київській області через ракетну атаку поранений мирний житель та пошкоджено 11 житлових будинків. Правоохоронці документують наслідки ударів, прокуратура почала розслідування.

Харків

У Харкові вранці також пролунали вибухи. Повітряна тривога у регіоні була оголошена з 03:55. Загалом у місті зафіксували 22 влучання. У прокуратурі зазначили, що обстріл 29 грудня став найбільшим ракетним ударом за 1,5 роки.

За даними керівника Слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, Харків обстріляли трьома типами ракет — С-300, "Іскандер-М" та Х-22. Зруйновані та пошкоджені складські і виробничі будівлі, транспортне депо, підприємства. В одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Також пошкоджень зазнав автомобіль швидкої допомоги. Міський голова Ігор Терехов повідомляв про проблеми з подачею електроенергії для транспорту.

Станом на 9:19 було відомо про одного загиблого та 11 поранених унаслідок атаки. Згодом у пресслужбі облпрокуратури повідомили, що кількість загиблих зросла до трьох, травмованих — до 13. За даними Болвінова, загиблі — 60-, 30- та 41-річні чоловіки.

Бійці ДСНС врятували чоловіка з-під завалів пошкодженої ракетним ударом будівлі. Його витягли з-під уламків бетонних конструкцій.

Після вибухів до однієї з лікарень міста доставили 11 людей. Поранені — чоловіки, їхній вік від 30 до 60 років. Двоє з 11 поранених перебувають у тяжкому стані, розповів в.о. генерального директора лікарні Костянтин Лобойко.

"Вони мають тяжкі травми кінцівок. На 12:30 одного пораненого прооперували, він має уламковий перелом стегна з одного боку, уламковий перелом гомілки — з іншого. Другий — ще в операційній: перелом кісток передпліччя вже прооперований, перелом гомілки оперують", — сказав Лобойко.

Чоловік, якого врятували з-під завалів, перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

Дніпро

У Дніпрі зранку пролунала серія вибухів. Унаслідок російської атаки зайнялась пожежа у торговельному центрі, понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля та пологовий будинок. Поблизу місць влучань призупиняли рух громадського транспорту. Він поновив роботу о 15:40.

За даними обласної поліції станом на 19:00, через російські удари пошкоджено 14 багатоповерхівок. Зокрема відомо про пошкодження 236 квартир. Понівечені також сім приватних будинків, 35 автомобілів, 12 адмінбудівель, три лікарні, сім магазинів та складське приміщення.

Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, кількість загиблих внаслідок удару по Дніпру сягнула шести. За оновленими даними, ще 30 людей отримали поранення, серед них — 1,5-річна дитина.

В одній з лікарень Дніпра перебуває 25-річний поранений внаслідок ракетного удару по торговельному центру. Наразі йому проводять операцію. У чоловіка черепно-мозкова гематома, розбита голова, рвані рани тіла, предмет в животі, якій пошкодив кишківник, перелом гомілки та інші травми, повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

Наслідки ракетного удару російських військ по Дніпру. Фото: Суспільне Дніпро

Вогнеборці ліквідували чотири осередки пожеж площею від 100 до 400 квадратних метрів, які виникли через обстріли, повідомив т.в.о заступника начальника ГУ з реагування надзвичайних ситуацій Сергій Корінний. Він додав, що дві жінки, яких розшукували надзвичайники, вийшли на звʼязок, з ними все добре.

У пологовому будинку внаслідок удару вибиті вікна, однак постраждалих серед пацієнток і немовлят немає. З власних джерел Суспільному стало відомо, що завідувачка акушерським відділенням Ірина Кульбач розпорядилася вивести всіх породіль під час першого сигналу тривоги.

"Коли був сигнал тривоги, всі наші пацієнтки та співробітники перебували в укритті. Зранку народилися чотири дитини, вони з матерями та батьками після вибуху були евакуйовані. Також перебували 12 вагітних. Усі вони зараз вдома у доброму здоров`ї. Я впевнена, що пологовий запрацює найближчим часом, і там народжуватимуться нові українці та українки", — розповіла Ірина Кульбач.

У будівлі вибиті вікна, одна з секцій зруйнована. Пожежу, яка зайнялася після удару, загасили.

Загалом у місті внаслідок ракетного удару вибито близько тисячі вікон у 23 будинках. Про це повідомили в міськраді Дніпра.

У Дніпрі призупинено рух за тролейбусними маршрутами №19, "А", "Б" та трамвайним маршрутом №11, повідомили у департаменті транспорту міськради. Також призупинений рух маршрутки №156.

Одеса

В Одесі звуки вибухів пролунали о 7:44, о 8:04 у місті пролунав ще один потужний вибух. У Силах оборони півдня повідомляли, що працюють сили протиповітряної оборони.

Сили оборони півдня повідомили, що російська армія під час обстрілу випустила по півдню дев'ять ракет, п'ять з них, імовірно Х-101/555/55, збила ППО.

Три ракети влучили в житлові будинки Одеси: приватний будинок зруйновано вщент, триповерховий багатоквартирний зазнав критичних руйнувань, там загинула одна людина, в одному з житлових комплексів ракета прошила багатоповерхівку, розірвавшись всередині, випаливши кілька поверхів. Тут виявили тіла двох загиблих. Згодом рятувальники знайшли третього загиблого. Потужні пожежі вдалося ліквідувати. Врятовано 23 людини.

За оновленими даними, загалом унаслідок російської атаки травмовані 32 людини, з них чотири загинули, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. За його словами, у медзакладах на лікуванні лишаються 12 людей. З них — двоє дітей 6 та 8 років, їхньому життю нічого не загрожує. Двоє поранених перебувають у важкому стані. Всі інші виписані та продовжують лікуватися амбулаторно.

В одній із пошкоджених багатоповерхівок тривають пошуки людини.

У Хаджибейському районі Одеси відкрили оперативний штаб для людей, чиї будинки зазнали руйнувань через атаку. 30 грудня на Одещині оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки РФ, повідомив голова ОВА Кіпер.

Львів

Львів та область уночі атакували дронами типу "Shahed": у Львові зафіксували два влучання. У місті та області працювали сили ППО.

Вранці Львів атакували ракетами: удари пошкодили житловий будинок. Також в одному з ліцеїв міста, ймовірно, унаслідок падіння уламків, зайнялась пожежа.

Через удари загинула одна людина. Пошкоджені близько десяти будинків, три школи та дитячий садок, повідомив міський голова Льова Андрій Садовий.

Загалом пошкоджень зазнали 18 багатоповерхових будівель: 7 житлових будинків зазнали значних руйнувань, ще 11 — пошкоджені меншою мірою.

Під час ракетного удару у Львові 29 грудня загинув український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу Віктор Кобзистий, повідомив на своїй Facebook-сторінці начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін

За даними ДСНС, внаслідок атаки у Львові отримали травми 30 людей. П’ятьох вдалося врятувати під час обстеження помешкань у пошкодженому ударом будинку.

Загалом протягом ночі та ранку Росія спрямувала на Львівщину 15 ракет та 14 "шахедів", повідомив ОВА Максим Козицький.

Під час атаки "шахедами" бійцям ПвК "Захід" вдалося збити вісім із 14 безпілотників. Після цього армія РФ атакувала Львівщину 15 ракетами, 10 з них знищили сили ППО

Запоріжжя

У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки загинули дев’ятеро людей, 13 — отримали поранення. Серед загиблих — вчителька початкових класів. Руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Під завалами можуть ще перебувати люди, тривають пошукові роботи.

Цілями удару стали території кількох підприємств міста, повідомили в ОВА. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхівки.

Одну ракету вдалося збити у Запорізькому районі.

За даними Нацполіції, загалом російська армія завдала по Запоріжжю 10 ракетних ударів. Тип ракет встановлюється.

Сумщина

Вранці російські війська вдарили по Конотопу Сумської області. Міський голова Артем Семеніхін повідомив, що Росія застосувала ракету Х-22. Унаслідок атаки військових РФ отримали поранення 65-річний та 39-річний цивільні чоловіки.

У місті пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Загорівся автомобіль, його загасили рятувальники.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, навчальні заклади в місті сьогодні не працюватимуть. Чергові групи в дитсадках також. Укриття в навчальних закладах працюють цілодобово. Упродовж дня комунальники будуть проводити ремонтні роботи, зазначив Артем Семеніхін у Facebook.

В ОВА додали, що у небі над Сумщиною сили протиповітряної оборони знищили два російських БпЛА типу "шахед".

Загалом вранці у Конотопі було 5 влучань. У місті перекритий рух транспорту, є збій в роботі вуличного освітлення. Пошкоджено кілька котелень, збою в роботі теплопостачання немає, повідомив Конотопський міський голова Артем Семеніхін.

О 14:05 у Сумській області знову була оголошена повітряна тривога. О 14:55 у Сумах чули звуки вибухів. У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що на Сумщині загроза застосування балістичного озброєння.

Черкащина

У другій половині дня у Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Керівник ОВА Ігор Табурець повідомив про влучання у приватний сектор Сміли.

Наслідки ракетного обстрілу у Смілі Черкаської області, 29 грудня 2023 року. Фото: Черкаська ОВА

Станом на 17:35 відомо про дев'ятьох потерпілих, серед них — дитина. Внаслідок удару пошкоджено 51 будинок.

У місцевій школі розгорнули штаб із оперативного реагування. На місці вибуху працюють екстрені служби.

Як повідомила Суспільному речниця обласної прокуратури Богдана Кулик, попередньо відомо, що росіяни завдали удар крилатими ракетами Х-22.