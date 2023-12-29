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28 поранених внаслідок ракетного удару по ТЦ Дніпра: що відомо про їхній стан
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28 поранених внаслідок ракетного удару по ТЦ Дніпра: що відомо про їхній стан

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ракетний удар, Дніпро
У Дніпрі проводять операцію одному з поранених під час ракетного удару. Фото: Сергій Риженко/Telegram

В одній з лікарень Дніпра перебуває 25-річний поранений внаслідок ракетного удару по торгівельному центру. Наразі йому проводять операцію.

Про це повідомив генеральний директор однієї з лікарень Дніпра Сергій Риженко.

За його словами, у пораненого черепно-мозкова гематома, розбита голова, рвані рани тіла, предмет в животі, який пошкодив кишківник, перелом гомілки та інші травми.

"25-річний Олександр ішов до магазину за хлібом та цигарками біля ТЦ, на власні очі побачив страшенний вибух. Через хвилину "швидка" була біля нього, ще встиг сказати: жах, я це бачив. Втратив свідомість", – каже медик.

Зараз його оперують три бригади лікарів – нейрохірурги, хірурги та травматологи.

До іншого медзакладу у Дніпрі доправили 12 поранених, один з них у вкрай важкому стані в реанімації, інші – у стаціонарі. Зараз тривають операції зі стабілізації поранених. Вік травмованих від 25 до 70 років.

"Першого пораненого привезли близько 8-ї ранку. Усі поранені, яких привезли до нашої лікарні, були в стані середньої важкості та один вкрай важкий. Отримали мінно-вибухові травми з уламковими пораненнями верхніх, нижніх кінцівок, тулуба та голови", – повідомив ортопед-травматолог з екстреної медичної допомоги Георгій.

Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак у ефірі "Суспільне. Спротив", 17 поранених лишаються в медзакладах, всі інші – лікуються амбулаторно.

"Троє пацієнтів перебувають у важкому стані. Півторарічна дитина зазнала уламкового поранення обличчя", – зазначив він.

Що відомо про ракетну атаку по Дніпру 29 грудня

У Дніпрі вранці 29 грудня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Відбулось влучання в торговельний центр.

Внаслідок атаки загинуло шестеро людей, 28 – отримали травми. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, сталася пожежа у торговельному центрі, понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.

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