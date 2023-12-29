У Дніпрі вранці 29 грудня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Впродовж години пролунало кілька серій вибухів. Горить один з торговельних центрів міста.
На своїй сторінці у Facebook міський голова Борис Філатов повідомив, що внаслідок ракетної атаки по місту є загиблі й поранені. На місці подій працюють місцеві служби та ДСНС.
Четверо людей загинули, ще майже 15, попередньо, отримали поранення, повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, сталася пожежа у торговельному центрі, понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.
Згодом посадовець повідомив, що кількість загиблих зросла до п`яти, поранених — 20. За даними обласної прокуратури, серед поранених — дитина. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть перебувати люди,
У пологовому будинку вибиті вікна, передають кореспонденти Суспільного з місця події. Там сталася пожежа, яку вже загасили. Одна із секцій зруйнована.
Влучання у пологовий будинок та торговельний центр у Дніпрі підтвердив прем`єр-міністр Денис Шмигаль.
На сторінці пологового будинку в соцмережі повідомили, що загиблих і поранених у медзакладі немає. За інформацією Міністерства охорони здоров`я, пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України), повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Пізніше очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість загиблих зросла до шести людей. Поранених – 28, серед них півторарічна дитина.
Згодом Сергій Лисак зазначив, що кількість поранених зросла до 30.
Ситуація з транспортом
У Дніпрі призупинено рух за тролейбусними маршрутами №19, "А", "Б" та трамвайним маршрутом №11, повідомляють у департаменті транспорту міськради.
Також призупинений рух маршрутки №156.
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