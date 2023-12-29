У Дніпрі через масований ракетний удар 29 грудня вибито близько тисячі вікон у 23 будинках ОСББ та ЖКГ. Про це повідомили в міськраді Дніпра.

Зокрема, постраждало 15 будинків ОСББ. Там пошкоджено близько 700 вікон. Обстеження пшкодженого житла триває, розповів начальник оргвідділу департаменту з питань самоорганізації населення міськради Владислав Макарець.

Щодо будинків комунальної власності, то поки відомо також лише про пошкоджені вікна восьми споруд. Найбільше постраждав будинок по вул. Алана Шепарда, 11.Там близько 300 вибитих вікон.

Куди звертатися мешканцям

"Можна звернутись до нашого департаменту або ж на єдину гарячу лінію міської ради та повідомити про ушкодження. Аби ми обстежили, зняли заміри та найближчим часом поміняли вам вікна. Бо нині заводи з виготовлення вікон перевантажені, тож зробіть це якомога швидше", – каже він.

Нагадуємо телефони єдиної "гарячої" лінії міської ради:

(056) 732-12-12 (095) 732-12-12 (096) 732-12-12 (073) 732-12-12

Що відомо про ракетний удар 29 грудня 2023 року по Дніпру

У Дніпрі вранці 29 грудня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Четверо людей загинули через ракетні удари по Дніпру, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Ще майже півтора десятка – поранені.

Пошкоджено приватну оселю, шестиповерхову будівлю, пологовий будинок.

Унаслідок ракетної атаки у Дніпрі, як повідомляє департамент гуманітарної політики міськради, також пошкоджено школи № 30 та № 120, бібліотеку.

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