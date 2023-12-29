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Армія РФ атакувала Львівщину "шахедами": що відомо
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Армія РФ атакувала Львівщину "шахедами": що відомо

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Армія РФ атакувала Львівщину &quot;шахедами&quot;: що відомо
Фото: Getty Images (ілюстративне)

Вночі, 29 грудня, армія Росії атакувала Львівщину дронами типу "шахед", у Львові було два влучання. Всього область атакували 14 безпілотників.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Вісім з 14 "шахедів" знищили воїни ПвК "Захід".

"На жаль, є і влучання – в одне з підприємств у Львові. Зафіксували часткове руйнування адмінбудівлі та виробничих цехів. Жертв чи постраждалих нема", — повідомив Козицький.

Повітряну тривогу в області оголосили о 03:05 через загрозу удару безпілотниками. О 04:17 начальник Львівської ОВА Максим Козицький сповістив про роботу ППО на території області.

"У Яворівському районі працювала ППО. Більше інформації згодом", — написав Козицький.

Згодом Козицький повідомив про те, що "шахеди" є у Львові та в місті спрацювала ППО.

О 05:34 оголосили про відбій повітряної тривоги.

"Відбій повітряної тривоги. Оперативні та комунальні служби виїхали і працюють на місцях. Можлива повторна тривога", — повідомив міський голова Львова Садовий.

Львівщину атакували 14 "шахедів", з них вісім — знищили воїни ПвК "Захід". Як повідомив начальник ОВА Козицький, є влучання в одне із підприємств у Львові. Зафіксували часткове руйнування адмінбудівлі та виробничих цехів. Жертв та травмованих немає.

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