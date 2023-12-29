"Фактично, летіло все" — Ігнат про повітряну атаку

Росія завдала масованого ракетного удару різними засобами повітряного нападу.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

“Фактично, летіло все, мабуть, "Калібрів" не було. А так і "Кинджали" ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі ще знаходяться на наших радарах. Далі ми бачимо застосування "шахедів" — теж було, летіли з південно-східного напрямку. Застосовували ракети Х-22 або ж Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було теж застосовано. За попередньою інформацією, ракети Х-101, Х-555 традиційно”, — сказав Ігнат.

За його словами, йдеться про потужний удар.

Є збиття у регіонах, є і постраждалі. Підсумок результатів бойової роботи Повітряні Сили повідомлять пізніше.

“Стільки червоного на наших моніторах (червоне — це повітряні цілі — ред.) дуже давно не було видно, коли все було фактично в повітряних цілях ворога в усіх областях, в усіх напрямках. Спершу "шахедами" вели розвідку боєм окупанти, далі вже запустили ракети різних типів. Традиційно зрештою вони кружляли, обходячи потенційні місця, де їх можуть збити. Вони таким чином заходили вже на ціль, могли просто облетіти по кругу і зайти з іншого боку, не з того, що залітали”, — розповів Ігнат.

Таким чином РФ і застосовує свої і "шахеди", і ракети крилаті, пояснив Ігнат.