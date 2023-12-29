Кількість поранених внаслідок ракетних атак по Харкову зросла до 11 — Синєгубов

У Харкові 11 людей отримали поранення внаслідок ракетних ударів РФ вранці 29 грудня — у місті пролунало щонайменше 20 вибухів.

Такі дані на 09:19 повідомив керівник ОВА Синєгубов.

"Внаслідок ударів одна людина загинула — чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень", — сказано у повідомленні.

Раніше було відомо про вісьмох поранених.

"У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. В одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети. Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги", — повідомив Синєгубов.

Що відомо про вибухи у Харкові вранці 29 грудня

У Харкові 29 грудня чули щонайменше вісім вибухів. Перший пролунав о 05:01, сьомий — о 05:17, восьмий — о 5:22. Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена з 03:55.

Харків під час першого ракетного удару 29 грудня обстріляли двома видами ракет — С-300 та Х-22, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. Відомо про вісім влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах — інформацію уточнюють.

"Є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж залучили тролейбуси на автономному ходу", — повідомив Терехов о 06:26.

Вдруге ударів по Харкову РФ почала завдавати о 06:59 — у місті чули щонайменше вісім вибухів.

Втретє РФ завдала ударів по Харкову о 07:54 — чули два вибухи.

Відомо про трьох загиблих та 13 поранених у Харкові.

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