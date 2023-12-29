Травмовані люди, десяток будинків пошкоджені в одному з мікрорайонів Конотопа на Сумщині. Є збій в роботі вуличного освітлення. Працюють всі комунальні служби. У місцях влучань перекритий рух.

Про це повідомив Суспільному Артем Семеніхін, міський голова Конотопа. Відомо про трьох поранених.

О 14:00 Семеніхін зазначив, що відомо про чотирьох постраждалих людей.

Фото: Суспільне Суми

Попередньо, за словами посадовця, удар по Конотопу був з ракети Х-22. Загалом, за інформацією Артема Семеніхіна, у місті було 5 влучань. Двоє працівників місцевого СТО отримали травми. Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок одного з мікрорайонів міста.

Фото: Суспільне Суми

Є збій в роботі вуличного освітлення, тому, за поясненнями Артема Семеніхіна, ліхтарі на вулицях можуть працювати некоректно, наприклад, світити вдень.

Фото: Суспільне Суми

У Конотопі кілька пошкоджених котелень. Як зазначив міський голова, збою в роботі теплопостачання немає. Усі пошкодження відбулися внаслідок вибухових хвиль.

Фото: Суспільне Суми

Що відомо

Сьогодні вранці армія РФ вдарила по Конотопу. Унаслідок атаки військових РФ отримали поранення 65-річний та 39-річний цивільні чоловіки. У прокуратурі розпочато слідство.

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