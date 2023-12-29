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Ракетний удар по Черкащині: прокуратура фіксує злочини Росії
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Ракетний удар по Черкащині: прокуратура фіксує злочини Росії

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Обстріл Черкащини 28 грудня, Сміла
Слідчі фіксують наслідки ракетного удару по Смілі 29 грудня 2023 року. Фото: Черкаська обласна прокуратура

За наслідками ракетного удару по приватному сектору Сміли на Черкащині слідчі розпочали досудове розслідування. Попередньо встановили, що росіяни завдали удар крилатими ракетами, попередньо типу Х-22.

Про це Суспільному повідомила речниця обласної прокуратури Богдана Кулик.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Черкаській області.

"Досудове розслідування розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 КК України. За даними слідства, 29 грудня 2023 року близько 14:46 збройні сили РФ завдали удар крилатими ракетами, попередньо типу Х-22, по місту Сміла Черкаської області. Одна з них влучила у приватні домоволодіння, розташовані поблизу залізничного вокзалу".

За попередньою інформацією, постраждало девʼятеро людей, серед яких 15-річна дитина. Наразі одна з постраждалих перебуває у важкому стані.

Унаслідок російського ракетного обстрілу попередньо пошкоджено 51 житловий будинок. Станом на 17:50 рятувальники продовжують розбирати завали.

На місці події працюють прокурори, слідчі та оперативники СБУ та ГУНП Черкаської області, вибухотехніки, а також рятувальники ДСНС Черкаської області.

Ракетний удар по Черкащині: прокуратура фіксує злочини Росії
Слідчі фіксують наслідки ракетного удару по Смілі. Фото: Черкаська обласна прокуратура

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