Харків вранці 29 грудня обстріляли двома видами ракет — С-300 та Х-22. Пролунали вісім вибухів.

Попередні дані повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його даними, на 06:26 відомо про вісім влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах — інформацію уточнюють.

"Є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж залучили тролейбуси на автономному ходу", — повідомив Терехов.

За даними керівника ОВА Олега Синєгубова на 06:18, даних про поранених внаслідок влучань не надходило.

Що відомо про вибухи у Харкові вранці 29 грудня

У Харкові 29 грудня чули щонайменше вісім вибухів. Перший пролунав о 05:01, сьомий — о 05:17, восьмий — о 5:22. Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена з 03:55.

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